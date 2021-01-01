موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

بعد كلاسيكو مخيب للآمال ضد الشباب، يحل ضيفًا على الفيصلي في الجولة الواحدة والعشرين من دوري المحترفين السعودي 2021، وذلك على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

ابتعد حلم اللقب قليلاً عن الراقي بعد الخسارة من الليث المتصدر في الجولة 20 من الدوري السعودي، حيث توقف رصيده عند النقطة 35، وأصبح مهددًا بخسارة المركز الثالث لصالح الاتحاد في حال فوزه في مباراته في نفس الجولة.

أصبحت مفاتيح اللعبة الآن في يد الفيصلي، فهو الفريق الذي سيواجهه العميد في الأسبوع العشرين من الدوري، ويمكن أن يقدم هدية للأهلي الذي سيواجهه في الجولة 21 وأن يحفظ له المركز الثالث في حال تعادله أو فوزه على النمور، لكن المهمة تبدو صعبة بالتأكيد.

فيديو: نتيجة مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الجولة 21 من الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الفيصلي ضد الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي هو يوم السبت 27 فبراير 2021، الموافق 15 رجب 1442 هجريًا على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشاتها.

وإن لم تتمكن من المشاهدة، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والفيصلي عبر موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.