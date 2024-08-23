موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والفتح في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على الفتح ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الفتح.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري هذا الموسم، بفوز هام على العروبة بهدفين دون رد، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لإثبات قدرة الفريق في المنافسة على اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الفتح والأهلي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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Shahid

ما موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الثلاثاء 27 أغسطس 2024، على ملعب نادي الفتح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:45 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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