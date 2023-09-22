موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستقبل ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مباراة مرتقبة تجمع بين العين والأهلي، ضمن مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس الملك.

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الأهلي يدخل المباراة، بهدف مصالحة الجماهير، بعد الخسارة الأخيرة من النصر في دوري روشن، والتراجع إلى المركز السادس في سباق التنافس على لقب الدوري، ويطمح لعبور العين ومواصلة طريقه في بطولة كأس الملك للاقتراب من لقب جديد يضاف إلى خزائن قلعة الكؤوس.

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في السطور التالية نستعرض لكم موهد مباراة الأهلي القادمة ضد العين في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024 هو يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة العين والأهلي على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب العين - الأهلي الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

18:00 السعودية ومصر SSC مدينة الملك سعود الرياضية

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