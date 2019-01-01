موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفى

يفتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والاتحاد، وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

سقط الراقي أمام الحزم بهدفين دون رد، فى الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع النصر الذي يحتل المركز الخامس حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمتين.

على الجانب الآخر، تلقى العميد الهزيمة الأولى له في الدوري أمام فريق أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثامنة، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، فحتى الآن النمور لعب 8 مباريات استطاع أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، وتلقى الهزيمة فى خمس مواجهات.

الشمراني: نشعر بالإحباط لكن الهزائم لن تؤثر علينا بديربي الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

فيديو | حسرة جماهير الأهلي بعد الخسارة من الحزم

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الاتحاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 31 أكتوبر 2019،

2 ربيع الأول 1441،

19:50 بتوقيت السعودية،

18:50 بتوقيت مصر KSA SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لن يفتقد العميد لأي من لاعبيه في ديربي جدة بالجولة التاسعة من الدوري السعودي سواء للإصابة أو للإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب محمد العبدلي.

سيدفع المدرب السعودي بالحارس فواز القرني، وسيعتمد على زياد الصحفي ومروان دا كوستا في قلب الدفاع، وسيتواجد كريم الأحمدي وعبدالإله المالكي كثنائي ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبدالعزيز البيشي، إيمليانو فيشيو وكارلوس فيلانويفا، وفي الأمام سيتواجد رومارينيو.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد

كارلوس فيلانويفا - كريم الأحمدي

إيمليانو فيشيو - كارلوس فيلانويفا- عبدالعزيز البيشي

رومارينيو

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الراقي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة العميد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

من المتوقع أن يبدأ كريستيان جروس بالثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثنائي، حسين المقهوي وألفيس ساريتش، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة.



التشكيل | 4-2-3-1