موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على نادي أبها في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في الجولة 12 من الدوري السعودي 2021-22.

فاز الأهلي السعودي على نادي الباطن في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهو الانتصار الثالث له هذا الموسم،ووصل به للنقطة 15.

يمتلك نادي أبها 10 نقاط جمعهم من 10 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر 6.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وأبها وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد أبها؟

موعد مباراة الأهلي وأبها هو الأحد 21 نوفمبر 2021 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد أبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.