موعد مباراة إسبانيا والسويد في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب لا كارتوخا، مباراة هامة تجمع بين منتخب إسبانيا أمام السويد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا، المؤهلة إلى المونديال القادم.

منتخب إسبانيا صاحب الأرض والجمهور في المباراة، سيدخل اللقاء بهدف الفوز أو التعادل، لضمان تصدر مجموعته والوصول إلى كأس العالم القادم بشكل مباشر، وبمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر ثلاث مباريات له في التصفيات.

على الجانب الآخر السويد تريد تحقيق المفاجأة، وخطف بطاقة التأهل المباشر من إسبانيا، بالفوز الذي يضمن لها صدارة المجموعة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إسبانيا والسويد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة إسبانيا والسويد؟

موعد مباراة إسبانيا والسويد، في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم القادم، هو الأحد 14 نوفمبر 2021.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والسويد؟

تنقل فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وستذاع مباراة إسبانيا ضد السويد على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إسبانيا - السويد الأحد 14 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Premium HD 1 لا كارتوخا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على التشكيل الآتي: