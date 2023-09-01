موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الأخدود في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، مباراة قوية وهامة ضمن مباريات الجولة السادسة في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الأخدود أمام الاتحاد.

الاتحاد بعد البداية القوية للموسم، سقط أمام الهلال في مباراة مثيرة، وسيحاول لاعبو العميد تجاوز الخسارة سريعًا ومصالحة الجماهير، بالعودة إلى طريق الانتصارات من جديد للاستمرار في المنافسة على اللقب.

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أما الأخدود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024؟

موعد مباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الأخدود والاتحاد على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأخدود - الاتحاد الخميس 14 سبتمبر 2023،

18:00 السعودية ومصر SSC

شاهد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

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