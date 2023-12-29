موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الأخدود في الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يواصل الأهلي محاولة اللحاق بركب الصدارة والمنافسة مع الهلال والنصر حين يخوض مباراة جديدة لحساب الجولة الـ 20 من عمر دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يستقبل ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأخدود والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي في الجولة الماضية، نجح في تحقيق فوزًا مثيرًا على حساب الخليج بهدف دون رد، في الوقت القاتل من اللقاء، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة لمواصلة ملاحقة الهلال والنصر على القمة، وتعزيز مكانته في المربع الذهبي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 أمام الخليج والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تقام مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية يوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC، ستجد المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأخدود - الأهلي الجمعة 15 فبراير 2024،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC SPORT 1 HD,SD

شاهد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

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