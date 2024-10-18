موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة استقلال طهران والنصر في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل النصر مشواره في بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد عندما يحل ضيفًا على استقلال طهران في الجولة الثالثة من البطولة، على استاد راشد.

ويسعى النصر لمواصلة النتائج المميزة التي يحققها في الفترة الأخيرة، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، للاستمرار في طريقه نحو القمة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة استقلال طهران والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة استقلال طهران والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة استقلال طهران والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 على استاد راشد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة استقلال طهران والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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