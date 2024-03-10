تعرف على موعد مباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

TOD TV

يبحث آرسنال عن الوصول الأول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حينما يستضيف بورتو في إياب دور الـ 16 من التشامبيونزليج 2023-2024.

مباراة الذهاب انتهت بخسارة الجانرز بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة ليقلب الموازين لميكيل أرتيتا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء 12 مارس 2024 على ملعب إمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب آرسنال - بورتو الثلاثاء 12 مارس 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 علي محمد علي إمارات

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

من المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى دافيد رايا خط الدفاع بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيويور خط الوسط ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز خط الهجوم بوكايو ساكا - تروسارد - مارتينيلي

TOD TV