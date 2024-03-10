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موعد مباراة آرسنال وبورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يبحث آرسنال عن الوصول الأول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حينما يستضيف بورتو في إياب دور الـ 16 من التشامبيونزليج 2023-2024.

مباراة الذهاب انتهت بخسارة الجانرز بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة ليقلب الموازين لميكيل أرتيتا.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء 12 مارس 2024 على ملعب إمارات.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورتو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
آرسنال - بورتوالثلاثاء 12 مارس 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 2علي محمد عليإمارات

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

من المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على العناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعبن وايت - ساليبا - جابرييل - كيويور
خط الوسطديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز
خط الهجومبوكايو ساكا - تروسارد - مارتينيلي

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