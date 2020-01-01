موعد مباراة إيطاليا وبولندا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره بولندا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل منتخب إيطاليا على ملعب تريكولوري نظيره منتخب بولندا، في مباراة تقام لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويزداد الصراع بين المنتخبين على صدارة ووصافة المجموعة للتأهل إلى الدور القادم، مع وجود منتخب هولندا في المنافسة أيضًا مع حظوظ قليلة للغاية لمنتخب البوسنة.

منتخب إيطاليا يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب بولندا الصدارة برصيد 7 نقاط، ما يجعل المباراة محورية للغاية مع الأخذ في الاعتبار أن هولندا في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط.

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فيروس كورونا ضرب الأتزوري بقوة وسيغيب مدربه روبيرتو مانشيني عن التواجد في المباراة بسببه، مع إقامة المباراة بدون جماهير كالعادة وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل الكفتين متساويتين نوعًا ما.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد مباراة منتخب إيطاليا أمام بولندا وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة منتخب إيطاليا وبولندا؟

تقام مباراة منتخب إيطاليا أمام منتخب بولندا مساء الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020، الموافق 29 ربيع الأول 1442، على ملعب تريكولوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب إيطاليا وبولندا؟

تذاع مباريات دوري أمم أوروبا حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، كما يمكنكم متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - بولندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودي beIN SPORTS HD تريكولوري

التشكيل المتوقع لإيطاليا

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مانشيني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

ليوناردو سبيناتزولا - أليساندرو باستوني - ليوناردو بونوتشي - دانيلو دي أمبروسيو

نيكولا باريلا - جورجينيو - مانويل لوكاتيلي

فيدريكو كييزا - فرانشيسكو كابوتو - لورينزو بيلجيريني

التشكيل المتوقع لبولندا

من المتوقع أن يعتمد المدرب يرزي برزنتشيك على التشكيل الآتي: