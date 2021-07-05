موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنجلترا ضد الدنمارك في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ستاد ويمبلي مباراة قوية بين إنجلترا والدنمارك في الدور نصف النهائي ليورو 2020.

تأهل منتخب إنجلترا من دور المجموعات على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وفاز على ألمانيا في دور 16 بهدفين دون رد، قبل أن يقصي أوكرانيا في ربع النهائي بأربعة أهدافٍ نظيفة.

خسر المنتخب الدنماركي مباراتيه الأولتين في يورو 2020، لكنه فاز في الثالثة 4-1 وحصل على المركز الثاني في مجموعته بعد بلجيكا، ونجح في الفوز على ويلز في دور 16 بأربعة أهدافٍ نظيفة، وانتصر على التشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف.

جدول مباريات نصف نهائي يورو 2020 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إنجلترا والدنمارك، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة إنجلترا والدنمارك؟

موعد مباراة إنجلترا والدنمارك هو الأربعاء 7 يوليو 2021 على ستاد ويمبلي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنجلترا - الدنمارك الأربعاء 7 يوليو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 ويمبلي

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاريث ساوثجيت على التشكيل الآتي..

Jadon Sancho spoke about how playing in cages as a youngster helped him learn valuable skills which he uses when playing football today. 🥅



Read more 👇 — England Football (@EnglandFootball) July 5, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

جوردان بيكفورد

لوك شاو - هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر

كالفين فيليبس - ديكلان ريس

رحيم ستيرلينج - ماسون ماونت - جادون سانشو

هاري كين

التشكيل المتوقع لمنتخب الدنمارك

من المتوقع أن يعتمد المدرب كاسبر هيولماند على التشكيل الآتي..

“Det er så sindssygt lavet det der!”



Joakim Mæhles fantastiske assist fra alle vinkler 🍌⚽️ #ForDanmark #EURO2020 @Joakim_maehle pic.twitter.com/GDDW4rV0iJ — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) July 5, 2021

التشكيل | 3-4-3

كاسبر شمايكل

يانيك فيسترجارد - سيمون كيير - أندرياس كريستنسين

يواكيم مايهلي - توماس ديلاني - بيير إيميل هويبيرج - ينس ستريجر

ميكيل دامسجارد - كاسبر دولبيرج - مارتين برايثوايت