موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ديربي مدينة ميلانو الكبير وهذه المرة بنكهة خاصة، فيلتقي ميلان مع إنتر بملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وفقد ميلان صدارة الكالتشيو للمرة الأولى هذا الموسم في الجولة الماضية بعد الهزيمة من سبيزيا بهدفين نظيفين، بينما قفز إنتر على المركز الأول فورًا في أعقاب فوزه على لاتسيو بثلاثية بعدها.

ينصب تركيز إنتر هذا الموسم بصورة أساسية على لقب الدوري بعد الخروج المفاجئ من البطولات الأوروبية وكذلك خسارة الكأس على يد يوفنتوس، لذلك فالديربي هذه المرة لا يقبل أي نتيجة أخرى غير الفوز.

الروسونيري من جهة أخرى يعيش بعض التذبذب بصورة واضحة، حيث تعادل مع النجم الأحمر الصربي في الدوري الأوروبي بهدفين لكل منهما يوم الخميس الماضي، وقد يُعاني بعض الإجهاد عكس جاره المرتاح من يوم الأحد الماضي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إنتر وميلان وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة إنتر وميلان هو الأحد الموافق 21 فبراير 2021، الموافق 9 رجب 1442 هجريًا، بملعب سان سيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث للدوري الإيطالي في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالطبع سيذاع ديربي ميلانو على شاشتها.

من المتوقع أن يعتمد المدرب ستيفانو بيولي على التشكيل الآتي:

Charging up for the derby 🔥

Carichi per il Derby 🔥

Powered by @gruppo_a2a #SempreMilan pic.twitter.com/4Y93JQN3np