موعد مباراة إنتر ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إنتر ضد نابولي ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي على استاد جوزيبي مياتزا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يشهد ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو لقاء بين نادي إنتر ميلان صاحب الأرض ونادي نابولي ، وذلك ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإيطالي .

نابولي صاحب المركز السابع في الجدول برصيد 59 نقطة يواجه الإنتر في المباراة القادمة بغياب لاعبه البلجيكي دريس ميرتينس حيث حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة فريقه مساء السبت ضد ساسوولو في الجولة 36 من المسابقة، المباراة التي انتهت بفوز الأزرق السماوي بهدفين مقابل لاشيء.

إنتر هو صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 76 نقطة وكان منافس قوي على البطولة حتى أنهاها يوفنتوس الجولة السابقة، ويتمنى النيراتزوري انتزاع فوز صعب من أبناء الجنوب لضمان الحصول على المركز الثاني على الأقل، وقد كان الفريق قد تمكن من الفوز بثلاثية نظيفة في آخر مواجهاته في الدوري الإيطالي أمام نادي جنوى.

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وفي هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة إنتر ضد نابولي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

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ما هو موعد مباراة إنتر ونابولي؟

موعد مباراة الإنتر ضد نابولي هو اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 الموافق 7 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب جوزيبي مياتزا كما ذكرنا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد نابولي؟

ستُذاع مباراة إنتر ضد نابولي على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الرابعة beIN Sports HD 4.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة إنتر - نابولي جيوزيبي مياتزا الثلاثاء 28 يوليو 2020،

7 ذو الحجة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

ما هو التشكيل المتوقع لإنتر؟

يغيب عن إنتر في مباراة اليوم جاليارديني بسبب الإيقاف، كذلك سينسي وفيتشينو بداعي الإصابة.

سيبدأ كونتي بنفس الطريقة المعتادة، حيث هاندانوفيتش في حراسة المرمى، وثلاثي دفاعي مكون من باستوني ودي فري ودامبروزيو، وفي الوسط سيبدأ المدرب بكاندريفا وباريلا وبروزوفيتش وبيراجي وفاليرو، وسيقود الهجوم لوكاكو وسانشيز.

التشكيل | 3-4-1-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فراي - دانيلو دامبروزيو

كريستيانو بيراجي - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - أنطونيو كاندريفا

أليكسس سانشيز - روميلو لوكاكو

ما هو التشكيل المتوقع لنابولي؟

كما ذكرنا سيغيب دريس ميرتينس بسبب الإيقاف، وسيغيب أيضًا مانولاس لكن بدعي الإصابة.

سيبدأ جاتوزو بميريت في حراسة المرمى، روي وكوليبالي وماكسيموفيتش ودي لورينزو في الدفاع، زيلينسكي وديمه وإلماس في الوسط، إنسيني وميليك وبوليتانو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليكس ميريت

ماريو روي - خاليدو كوليبالي - نيكولا ماكسيموفيتش - جيوفاني دي لورينزو

بيوتر زيلينسكي - دييجو ديمه - إليف إلماس

لورينزو إنسيني - أركاديوش ميليك - ماتيو بوليتانو