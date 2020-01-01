موعد مباراة إنتر ضد شاختار، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإنتر ضد شاختار في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين الإيطالي والأوكراني؟

يستضيف ملعب إسبريت أرينا مباراة قوية بين إنتر وشاختار دونيتسك في نصف نهائي الدوري الأوروبي اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020.

فاز إشبيلية على مانشستر يونايتد في مباراة نصف النهائي الأولى، وبذلك سيواجه الفائز من مباراة النيراتزوري والفريق الأوكراني، وفي جميع الأحوال ستكون مباراة النهائي صعبة على الطرفين، فالأندلسي هو أكثر الفرق فوزًا بالبطولة، أما الفريقين الآخرين فلهما باع في المنافسات الأوروبية على مر التاريخ.

أنهى الإنتر في المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، فتحول للدوري الأوروبي من دور 32، والذي فاز فيه على لودوجوريتس 4-1 على مباراتي الذهاب والإياب، ثم تخطى خيتافي في دور 16، وذلك قبل أن يمر من جلال باير ليفركوزن في ربع النهائي.

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شاختار أيضًا جاء في المركز الثالث في مجموعته في دوري الأبطال، وفاز في دور 32 على مالمو، ثم تخطى فولفسبورح وبازل على التوالي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد مباراة الإنتر ضد شاختار والقنوات الناقلة وأكثر.

ما هو موعد مباراة إنتر وشاختار؟

موعد مباراة الإنتر ضد شاختار في نصف نهائي الدوري الأوروبي هو يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2020.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان؟

ستُذاع مباراة إنتر ضد شاختار على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد لمباريات الدوري الأوروبي.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة إنتر - شاختار ميركور شبيل أرينا الإثنين 17 أغسطس 2020،

27 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لإنتر؟

سيغيب عن إنتر في مباراة شاختار في نصف نهائي الدوري الأوروبي الثنائي فيسينو وسانشيز للإصابة.

سيبدأ كونتي بهاندانوفيتش في حراسة المرمى، جودين ودي فري وباستوني في الدفاع، دامبروزيو وباريلا وبروزوفيتش وجاليارديني ويونج في الوسط، لاوتارو ولوكاكو في الهجوم.

التشكيل | 3-5-2

سيمر هاندانوفيتش

باستوني - ستيفان دي فري - دييجو جودين

آشلي يونج - جاليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - باريلا - دانيلو دامبروزيو

روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز

ما هو التشكيل المتوقع لشاختار؟

لا توجد غيابات في صفوف شاختار قبل مباراة الإنتر وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة ضد إنتر في الدوري الأوروبي.

سيبدأ بياتوف في حراسة المرمى، دودو وكريفتسوف وبوندار وماتفيينكو في الدفاع، أنطونيو وستيبانكو ومارلوس وباتريك وتياسون في الوسط، جونيور في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

أندري بياتوف

ميكولا ماتفينكو - فاليري بوندار - سيري كريفتسوف - دودو

تاراس ستيبانينكو - ماركوس أنطونيو

تايسون - ألان باتريك - مارلوس

جونيور مورايس