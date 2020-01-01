موعد مباراة إنتر ضد خيتافي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ضد خيتافي في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها في جيلسنكيرشن بألمانيا، والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب جيلسنكيرشن بألمانيا قمة من قمم الدوري الأوروبي عندما يلتقي إنتر مع خيتافي ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، في مباراة من المقرر إقامتها بدون حضور جماهيري.

ولم يتمكن الفريقان من لعب مباراة الذهاب في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد استقر الرأي على إقامة هذه المواجهة بنفس طريقة الدور ربع النهائي وما تلاه، بنظام مباراة إقصائية على أرض محايدة.

إنتر لا يعيش أفضل أيامه رغم إنهائه للدوري الإيطالي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن البطل يوفنتوس، حيث خرج أنطونيو كونتي بتصريحات عدائية ضد الإدارة واعتبر أنها لم توفر له الدعم اللازم.

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وبحسب الصحف فإن مصير كونتي سوف يتحدد بمجرد نهاية الدوري الأوروبي، وربما قد يُفضِّل مدرب يوفنتوس الأسبق أن يختتم موسمه الجيد مع النيراتزوري ببطولة تساعده في تقوية موقفه أمام الإدارة الصينية.

أما خيتافي فبعدما كان قريبًا من مراكز دوري الأبطال قبل كورونا تراجع كثيرًا بعد العودة وفقد المراكز الأوروبية وسط أنباء عن رغبة مدربه بوردالاس في الرحيل، الفريق المدريدي يحلم بصناعة المستحيل وتحقيق البطولة ليتمكن من الاستمرار في التواجد الأوروبي الموسم المقبل.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إنتر ضد خيتافي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة إنتر ضد خيتافي؟

ستقام مباراة إنتر ضد خيتافي مساء الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 15 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب جيلسنكيرشن بألمانيا.

وستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد خيتافي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصريًا على شبكة قنوات beIN Sports، وقد خُصصت القناة رقم 1 لنقل مباراة إنتر وخيتافي

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة المباراة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة إنتر - خيتافي جيلسنكيرشن الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لإنتر؟

لا توجد غيابات تذكر لإنتر عن المباراة، بل إن النيراتزوري ضمن مشاركة أليكسس سانشيز بعد الاقتراب من شراء عقده من ناديه مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يستمر كونتي في طريقته الشهيرة 3-5-2، حيث هاندانوفيتش في حراسة المرمى وأمامه ثلاثي دفاعي بقيادة جودين، وفي منتصف الملعب بروزوفيتش وفي الأمام ثنائية لاوتارو مارتينيز ولوكاكو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

دييجو جودين - ستيفان دي فراي - أليساندرو باستوني

أشلي يونج - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - كريستيان إريكسن - أنطونيو كاندريفا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

ما هو التشكيل المتوقع لخيتافي؟

لا يُعاني خيتافي من أي غيابات سواء للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد أمام إنتر.

سيلعب المدرب برودالاس بتشكيلته الدفاعية الاعتيادية، ففي حراسة المرمى سيوجد سوريا وأمامه كاباكو مع منتصف ملعب بقيادة كوكوريلا وفي خط الهجوم ماتا.

التشكيل | 3-5-2

دافيد سوريا

دجيني داكونام - إريك كاباكو - دافيد تيمور

ماتياس أوليفيرا - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري - مارك كوكوريلا - آلان نيوم

خايمي ماتا - هوجو دورو