موعد مباراة إسبانيا وهولندا الودية والقنوات الناقلة

يستقبل منتخب هولندا نظيره منتخب إسبانيا في قمة من قمم الكرة الأوروبية، وذلك على ملعب يوهان كرويف وديًا استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية 2021.

ومؤخرًا كثرت الانتقادات للمدرب لويس إنريكي في ظل الأداء المتواضع لمنتخب إسبانيا الذي ترتب عليه هزيمة من منتخب أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، وستكون مباراة الطواحين فرصة مناسبة لاستعادة التوازن.

بينما مع تولي فرانك دي بور مهمة تدريب هولندا خرج بنقطة تعادل أمام إيطاليا وتعادل أيضًا مع البوسنة في دوري الأمم، ويأمل في أن يكون أول انتصار له مع المنتخب البرتقالي على خصم بحجم الماتادور.

يحتل زملاء سيرخيو راموس صدارة ترتيب مجموعتهم في دوري الأمم على حساب ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا، بينما يأتي زملاء ممفيس ديباي في المرتبة الثالثة خلف بولندا وإيطاليا وبعدهم البوسنة.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة هولندا وإسبانيا الودية وما هي القنوات الناقلة؟

تقارير .. الاتحاد الأوروبي يدرس نقل كأس الأمم لروسيا

موعد مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب هولندا هو الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، الموافق 25 ربيع الأول 1442، على ملعب يوهان كرويف آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ستذيع شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة هولندا وإسبانيا عبر شاشتها، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة التي ستنقل المباراة.

ويمكنكم أيضًا متابعة المباراة من خلال البث المباشر المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة

يتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

خيسوس نافاس - سيرخيو راموس - باو توريس - سيرخيو ريجيلون

كاناليس - رودري - ميكيل مورينو

آداما تراوري - رودريجو - أنسو فاتي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فرانك دي بور على التشكيل الآتي:

📸 Matchweek #8 photo's. What was your favorite moment last weekend?💭 #Eredivisie #Onsvoetbal pic.twitter.com/wypGxZENCc