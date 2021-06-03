تعرف على موعد مباراة ألميريا ضد جيرونا في إياب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد ألميريا لمباراة قوية أمام ضيفه جيرونا في إياب نصف نهائي الملحق المؤهل لبطولة الدوري الإسباني، على ملعب مديترنيانو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ساحق لجيرونا بثلاثية نظيفة، يجعل مهمة ألميريا صعبة للغاية في تدارك الموقف للتأهل إلى النهائي.

الفائز من هذه المباراة سيضرب موعدًا في النهائي مع الفائز من رايو فاييكانو وليجانيس، والأول فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة أيضًا.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة ألميريا ضد جيرونا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ألميريا ضد جيرونا؟

موعد مباراة جيرونا ضد ألميريا هو يوم السبت 5 يونيو 2021، الموافق 24 شوال 1442 هجريًا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد ألميريا؟

لا توجد قناة ناقلة لمباراة جيرونا وألميريا في الشرق الأوسط والوطن العربي، لكنها ستذاع على الأقمار الأوروبية.