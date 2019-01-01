موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ألمانيا القادمة ضد هولندا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب أوبيل أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ألمانيا وهولندا يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 7 محرّم 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

حقق المنتخب الألماني انتصارًا كاسحًا بنتيجة (8-0) على إستونيا في مشواره في التصفيات على حساب منتخب ، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب إستونيا المركز الأخير بدون نقاط، وخاض الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

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يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، جمعهم من فوز وحيد على حساب منتخب روسيا البيضاء برباعية نظيفة، حيث خسر أمام المنتخب الألماني في الجولة الثانية بنتيجة (3-2)، وكانت أخر مباراة للطواحين الهولندية امام المنتخب البرتغالي فى نهائي دوري الأمم الأوروبية وخسر بهدف دون رد، وتضم هذه المجموعة خمس منتخبات هم، إستونيا، روسيا البيضاء، إيرلندا الشمالية، بجانب المنتخب الألماني والمنتخب الهولندي

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موعد مباراة ألمانيا ضد هولنداوالقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ألمانيا - هولندا ملعب أوبيل أرينا الجمعة 6 سبتمبر 2019 ميلادياً،

7 محرّم 1441 ،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد 1 beIN SPORTS HD



الغيابات والتشكيل المتوقع لألمانيا

يفتقد المنتخب الألماني لجهود كل منجوليان دراكسلر، ثيلو كيرير، ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي الإنجليزي بسبب الإصابة، وضمت القائمة هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاماً، "لوكا فالدشميدت".

سيواصل يواخيم لوف الاعتماد على نفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بمانويل نوير فى حراسة المرمي بالثنائي نيكو شولز ولوكاس كلوسترمان في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق الثلاثي تيمو فيرنر ولوكا فالدشميدت وسيرجي جنابري في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

جوناس هيكتور - نيكو شولز - لوكاس كلوسترمان - ماتياس جينتر

توني كروس - جوشوا كيميش - إلكاي جوندوجان

تيمو فيرنر - لوكا فالدشميدت - سيرجبي جنابري

الغيابات والتشكيل المتوقع لهولندا

لا توجد إصابات في صفوف منتخب هولندا، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة ألمانيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبة 2020.

سيعتمد المدرب رونالد كومان على طريقته المعتاد عليها في المباريات السابقة، وسيدفع بالثنائي القوي فيرجيل فان دايك، ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع ، وسيخوض هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي ممفيس ديباي، ستيفن بيرجوين، ريان بابل.

التشكيل | 4-3-3