موعد مباراة ألمانيا الودية ضد التشيك والقنوات الناقلة

يستقبل منتخب ألمانيا نظيره التشيكي على ملعب ريد بول آرينا بمدينة لايبزيج، وذلك في إطار ودي استعدادي لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2021.

ومؤخرًا لا يعيش المنتخب الألماني أفضل أحواله، ففي آخر 5 مباريات فاز فقط في واحدة على أوكرانيا في مقابل 3 تعادلات آخرها أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

على العكس، يعيش منتخب التشيك حالة جيدة وانتصر في 3 من آخر 5 مباريات، كما أنه يأتي في وصافة مجموعته بدوري الأمم الأوروبية خلف منتخب اسكتلندا.

بشكلٍ عام تقام المباراة بين المنتخبين استعدادًا لأمم أوروبا المقرر لها في يونيو المقبل، على أن يلعب كلا المنتخبين مباراتين في دوري الأمم الأوروبية في الجولة الدولية الحالية بعد ذلك.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة منتخب ألمانيا والتشيك وما هي القنوات الناقلة.

تقام مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره التشيك مساء الأربعاء الموفق 11 نوفمبر 2020، الموافق 25 ربيع الأول 1442، على ملعب ريد بول آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ستذيع شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة ألمانيا والتشيك عبر شاشتها، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة التي ستنقل المباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يواخيم لوف على التشكيل الآتي..

head coach Joachim #Löw has called up right-back Ridle #Baku of @VfLWolfsburg_EN to the national squad. Welcome to #DieMannschaft ! 🇩🇪 #GERCZE #GERUKR #ESPGER pic.twitter.com/OFeUU9Xw1e

التشكيل | 3-4-3

تير شتيجن

أنطونيو روديجير - ماتياس جينتر - نيكولاس زوله

مارسيل هالشتنبيرج - توني كروس - ليون جوريتسكا - يوناس هوفمان

سيرج جنابري - تيمو فيرنر - ليوري ساني

من المتوقع أن يعتمد المدرب ياروسلاف شيلهافي على التشكيل الآتي..

💬🇨🇿



Václav Černý took the eye recently thanks to his good form for @fctwente. He is among the subs ahead of the matches in November. The national team head coach Jaroslav Šilhavý spoke also about him during the press conference on Tuesday. pic.twitter.com/i2TNAbzZdv