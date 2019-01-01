موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2019-20، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الأسبوع السابع من الدوري الإسباني غداً السبت 28 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 محرم 1441 هجرياً.

يعتبر ديربي مدريد من أهم المباريات التي ينتظرها عشاق الكرة الإسبانية، لذلك لدي كل فريق دافع قوي للفوز بالمباراة، وأيضاً يحتاج الروخيبلانكوس للفوز بديربي العاصمة ليتصدر جدول الدوري بعد فوزه على ريال مايوركا بهدفين، وحتى الآن يحتل المركز الثاني بـ13 نقطة.

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أما النادي الملكي فيحاول التمسك بصدارة الليجا واستمرار سلسة الانتصارات، حيث أنه لم يخسر في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية الجولة الأولي من الدوري الإسباني لهذا الموسم، ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 14 نقطة، ويسعى للثأر من منافسه أتليتكو مدريد بعد خسارته في المباراة الودية الأخيرة بينهما خسارةً ساحقةً بنتيجة 7/3.

سيطر على الفريقين في آخر 5 لقاءات لهما التعادل في أربعة مباريات، ثم عاد الملكي للتغلب على خصمه في الموسم الماضي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، ويجد نادي الطبقة الكادحة صعوبةً بالغةً في التغلب على منافسيه في الدوري في السنوات الأخيرة.

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - ريال مدريد واندا ميتروبوليتانو السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية خوسيه جونزاليس beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيغيب موراتا عن ديربي مدريد بسبب حصوله على إنذارين في مباراة ريال مايوركا الأخيرة لأتلتيكو مدريد، ولن يغيب أي لاعب عن الروخيبلانكوس في المباراة ضد ريال مدريد بداعي الإصابة.

لن يغير دييجو سيميوني في الطريقة المعتاد عليها الفريق، وسيدفع بأوبلاك في حراسة المرمى وأمامه الرباعي تريبيير وخيمينز وسافيتش ولودي، وسيدفع برباعي في خط الوسط متألف من كوكي وساؤول وتوماس وفيتولو، أما الهجوم فسيتواجد به الثنائي كوستا وفليكس.

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

رونان لودي - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش - كيران تريبيير

كوكي - ساؤول - توماس بارتي - فيتولو

دييجو كوستا - جواو فليكس

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

بالنسبة لريال مدريد، يمكن أن يعود لوكا مودريتش من إصابته، وكان الكرواتي قد غاب عن آخر أربع مباريات لفريقه ولكنه على وشك الظهور إلى جانب كاسيميرو وتوني كروس، ولا يزال إيسكو مشكوك في عودته.

التشكيل | 4-2-3-1