موعد مباراة جلطة سراي وريزا سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي سراي القادمة ضد ريزا سبور في الجولة الواحدة وثلاثون من الدوري التركي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف نادي جلطة سراي نادي ريزا سبور في ستاد ترك تيليكوم أرينا، وذلك ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري التركي.

فاز جلطة سراي في آخر مبارياته في الدوري على نادي قيصري سبور بنتيجة كبيرة هي ثلاثة أهدافٍ دون رد، وأصبح رصيده 61 نقطة في المركز الثاني خلف نادي بشكتاش المتصدر برصيد 63 نقطة.

كذلك انتصر نادي ريزا سبور في آخر مباريته في الدوري التركي، والتي كانت ضد نادي هاتاي سبور، وأصبح رصيده 31 نقطة في المركز 14 في جدول الترتيب.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة جلطة سراي ضد ريزا سبور في الجولة 31 من الدوري التركي 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة جلطة سراي ضد ريزا سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وريزا سبور في الأسبوع 31 من الدوري التركي، هو يوم الجمعة 19 مارس 2021 بملعب ترك تيليكوم أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وريزا سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

أحيانا يتم نقل المباريات على beIN Sports 5 HD بشكل مباشر أو بعد ساعات قليلة من إذاعتها.