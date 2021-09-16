موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أنفيلد، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، وكريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يريد مواصلة انتصاراته، لضمان البقاء في المنافسة على قمة البريميرليج، والتي ستكون مشتعلة بشكل كبير هذا الموسم.

على الجانب الآخر، كريستال بالاس يدخل المباراة، وهو منتشي بفوز عريض على توتنهام في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، وسيريد أبناء المدرب باتريك فييرا، الخروج بنتيجة إيجابية أمام ليفربول تساعدهم في مشوارهم بالبطولة.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس هو السبت الموافق 18 سبتمبر 2021، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول كريستال بالاس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - كريستال بالاس السبت 18 سبتمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

هيندرسون - فابينيو - تياجو ألكنتارا

ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لكريستال بالاس

من المتوقع أن يعتمد المدرب باتريك فييرا على التشكيل الآتي: