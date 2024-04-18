موعد كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني 2023-2023 بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024 بين ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة وأخبار الريال والبارسا قبل المباراة التي تقام على البرنابيو.

موعد مرتقب آخر يجمع ريال مدريد وبرشلونة هذه المرة في مباراة ضمن مباريات الدوري الإسباني. 2023-2024، والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

يتجدد اللقاء بين قطبي الكرة الإسبانية، وسط تمكن ريال مدريد من لقب الدوري الإسباني، ومحاولات برشلونة الصعبة للحاق به.

أيضًا يدخل ريال مدريد المباراة منتشيًا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بعد إقصاء مانشستر سيتي، وعلى النقيض يمر برشلونة بحالة سيئة معنويًا بعد الإقصاء المفاجئ أمام باريس سان جيرمان على ملعب مونتجويك رغم الفوز ذهابًا 3-2 في حديقة الأمراء.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة.

كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة؟ ومن الأكثر فوزًا بالكلاسيكو؟

ما موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 21 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

مباريات الدوري الإسباني تذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.. أو متابعة أحداث المباراة أولًا بأول عبر جول.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - برشلونة الأحد 21 أبريل 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD سانتياجو برنابيو عصام الشوالي

ما آخر أخبار وإصابات ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تبدو صفوف ريال مدريد قريبة من الاكتمال بشكل كبير، خصوصًا بعد تعافي قلب الدفاع إيدير ميليتاو الذي يتوقع أن يكون له دور في المباراة..

اللاعب الإصابة تيبو كورتوا قطع في الرباط الصليبي دافيد ألابا قطع في الرباط الصليبي

ما آخر أخبار وإصابات برشلونة قبل كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني 2023-2024؟

برشلونة لديه إصابات صنعت الفارق سلبيًا في حملته لهذا الموسم.. بعضها لا يزال غائبًا ولن يكون متاحًا لمباراة ريال مدريد..

اللاعب الإصابة جافي قطع في الرباط الصليبي أليخاندرو بالدي أوتار الفخذ

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-4-2

حراسة المرمى أندري لونين خط الدفاع فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال خط الوسط أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام خط الهجوم فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدخل برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3