كأس السوبر السعودي 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب وسجل الفائزين

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون

حدد اتحاد كرة القدم السعودي أخيرًا موعد وملعب مباراة كأس السوبر السعودي، والتي ستجمع النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان له أن المباراة المنتظرة ستقام يوم 4 يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة والمعروف باسم ملعب الجوهرة المشعة.

وحسم النصر لقب الدوري السعودي 2018-2019 لصالحه بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، وقد ساهم هدافه عبد الرزاق الحمدلله بقوة في ذلك الإنجاز بإحرازه 34 هدفًا توجته هدافًا للبطولة وكسر بها الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد.

التعاون بصم على موسم تاريخي أنهاه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ونجح في الفوز بلقبه الأول في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالتفوق على الاتحاد في المباراة النهائية 2-1 بعدما كان قد أقصى الهلال من نصف النهائي.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر السعودي 2019، سواء الموعد، القنوات الناقلة، الملعب الذي ستقام عليه المباراة، تاريخ المسابقة وأبطالها السابقين وأكثر من ذلك.

ما هو موعد مباراة كأس السوبر السعودي 2019؟

ستقام مباراة كأس السوبر السعودي 2019 بين النصر والتعاون في الثامنة والربع بتوقيت السعودية من مساء يوم السبت 4 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 9 جمادى أول 1441 هجريًا.

موعد مباراة كأس السوبر السعودي 2019:

المباراة الموعد النصر - التعاون السبت 4 يناير 2020،

9 جمادى أول 1441،

20:15 السعودية، 21:15 الإمارات

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر السعودي 2019؟ وكيف يمكنني متابعته؟

من المقرر أن تقوم القنوات السعودية الرياضية بنقل مباراة كأس السوبر السعودي 2019 بين النصر والتعاون، خاصةً وأنها الناقل الحصري للبطولة، وستخصص قناتها الأولى.

المباراة القنوات الناقلة النصر والتعاون القناة السعودية الرياضية 1

ما هو ملعب كأس السوبر السعودي 2019؟

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي عن استضافة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لمباراة كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون، وهو الملعب المعروف باسم الجوهرة المشعة.

ملعب مدينة الملك عبد الرياضية يستضيف موسميًا مباريات قطبي جدة، الأهلي والاتحاد، ويشهد كل موسم في الدوري السعودي مباراة ديربي جدة الرهيب بين الفريقين.

وتقع مدينة الملك عبد الله الرياضية شمال مطار الملك عبد العزيز الدولي وقد افتتح الملعب في الأول من مايو عام 2014 وحضر الاحتفال الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز آنذاك.

وشهد الافتتاح إقامة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الأهلي والشباب وقد انتهى بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ويتسع ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لـ62 ألف متفرج تقريبًا وتمتاز مقاعده بأنها مرقمة ومقسمة بطريقة احترافية، إذ يتسع الجزء الأول لـ24 ألف مشجع والثاني لنفس العدد فيما الثالث لـ14 ألف مشجع، بخلاف المنصة والمقصورة الرئيسية ومئات المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

سجل الأبطال السابقين للسوبر السعودي