موعد مباراة البايرن ودورتموند في كأس السوبر الألماني 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمواجهة مشتعلة وقمة ألمانية منتظرة في لقاء كأس السوبر الألماني بين العمالقة بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند .

بث مباشر: شاهد مباراة البايرن ضد دورتموند في كأس السوبر الألماني

البايرن يخوض اللقاء بعد الهزيمة المفاجئة والثقيلة أمام هوفنهايم بنتيجة 4/1، ودورتموند أيضًا خسر لقاءه الأخير بالدوري أمام أوجسبورج بنتيجة 2/0.

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تمكن دورتموند العام الماضي من تحقيق اللقب أمام البايرن بعد ان تغلب عليه بهدفين دون رد، لكن الموسم الحالي العملاق البافاري هو أكثر فريق مرعب بأوروبا، فهل سيصمد دورتموند امام بطش البافاري!

في هذا التقرير من جول، سنتعرف سويًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؟

تقام مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند مساء الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020، على ملعب أليانز آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؟

ستذاع المباراة على العديد من القنوات الأوروبية والألمانية أبرزها (Sky Sport Uno Italia - Kanal D - Fox Sports 1 NL)



ولكن يمكنكم متابعة مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند من خلال البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة عبر موقع جول، والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند أليانز آرينا الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

20:30 مصر، 21:30 السعودية Fox Sports 1 NL

ما هو التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ؟

لا توجد غيابات في تشكيلة بايرن ميونخ قبل المواجهة المرتقبة....

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب هانزي فليك على طريقته المعتادة حيث مانويل نوير في حراسة المرمى وأمامه الثنائي نيكلاس زوله ودافيد ألابا، وفي منتصف الملعب مولر مع هجوم يتزعمه روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - نيكلاس زوله - بنيامين بافارد

ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش

ليروي ساني - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

ما هو التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند؟

لا توجد غيابات في صفوف بوروسيا دورتموند قبل اللقاء المنتظر..

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب لوسيان فافري بالطريقة المعتادة ويعتمد في حراسة المرمى على رومان بوركي وأمامه في خط الدفاع ايمري تشان وفي خط الوسط أكسيل فيتسل والهجوم إيرلينج هالاند.

التشكيل | 3-4-1-2

رومان بوركي

إيمري تشان - ماتس هوملز - مانويل أكانجي

توماس مونيير - أكسيل فيتسل - جودي بيلينجهام - ثورجان هازارد

جيوفاني رينا

جادون سانسشو - إيرلينج هالاند