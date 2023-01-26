تعرف على موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 والقنوات الناقلة

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، البطولة التي تحفل بالكثير من الإثارة والتي شهدت وصول 3 من أكثر حاملي الألقاب في الكرة الإسبانية إلى المربع الذهبي وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو.

ريال مدريد تغلب على عقبة أتلتيكو في ديربي العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد ريمونتادا خيالية على ملعب سانتياجو برنابيو.

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بينما فاز برشلونة على ريال سوسييداد بهدف نظيف على ملعب كامب نو، ووصل أوساسونا بمفاجأة إثر الفوز على إشبيلية بهدفين لهدف، بينما فاز أتلتيك بيلباو على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

في السطور التالية نتعرف على موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 وكل ما تريد معرفته عنها.

ما موعد قرعة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023؟

انتهت مباريات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 يوم الخميس 26 يناير 2023، وتقام قرعة دور نصف نهائي البطولة يوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023.

الحدث الموعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 الإثنين 30 يناير 2023

14:00 مصر، 15:00 السعودية

ما هي الفرق المتأهلة لدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023:-

أوساسونا.

برشلونة.

أتلتيك بيلباو.

ريال مدريد.

ما هو موعد دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023؟

سيتحدد أثناء قرغة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 المواعيد المؤكدة بالساعات لمباريات المربع الذهبي، كذلك من المقرر معرفة موعد المباراة النهائية في التوقيت ذاته.

لكن ما هو معلوم أن مباراتي الذهاب ستقامان يومي 8 و 9 فبراير 2023، على أن تقام مباراتا العودة يومي 1 و2 مارس 2023.

دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 الموعد مباراتا الذهاب 8-9 فبراير 2023 مباراتا العودة 1-2 مارس 2023

ما هي القنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023؟

لن يتم نقل قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 عربيًا، لكنها ستنقل عبر قنوات Movistar+, RTVE Play خارجيًا.

بينما تنقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 على قناة السعودية الرياضية SSC.