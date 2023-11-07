موعد قرعة كوبا أمريكا 2024، القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة

تعرف على تفاصيل قرعة كوبا أمريكا 2024، الموعد والمكان والمنتخبات المشاركة وأكثر من ذلك ...

تعد بطولة كوبا أمريكا أعرق البطولات على مستوى المنتخبات في العالم، كيف لا وقد بدأت قبل كأس العالم، بالتحديد منذ عام 191؟!.

يعود الموعد في 2024 لاستضافة الولايات المتحدة الأمريكية لنسخة مرتقبة من كوبا أمريكا 2024، إذ ستكون موعدًا على الأرجح لآخر بطولة دولية يخوضها ليونيل ميسي برفقة منتخب الأرجنتين.

البرغوث كان قد قاد الأرجنتين لآخر لقب كوبا أمريكا، بالفوز على البرازيل في المباراة النهائية وفي قلب الماراكانا بالذات بنسخة 2021.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل قرعة أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2024" الموعد، القنوات الناقلة والمنتخبات التي تأهلت للمسابقة.

ما هو موعد قرعة كوبا أمريكا 2024 ؟

من المنتظر إجراء قرعة كوبا أمريكا 2024 يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، على أن يتم تحديد الموعد الرسمي بالساعة في وقت لاحق.

تُقام القرعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالقطع ستتضمن حضور ممثل واحد على الأقل من كل دولة، من أجل التعرف على مجموعة منتخب بلادهم والتأكد من هوية خصومهم في البطولة المُنتظرة التي ستُقام في صيف 2024.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كوبا أمريكا 2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

من المتوقع أن يتم بث قرعة كوبا أمريكا 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وكما هي العادة ستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة.

لكن إلى الآن لم يحصل أي ناقل عربي بشكل رسمي على حقوق بث كوبا أمريكا 2024، وبالتالي تظل القرعة وبثها محل جدل شأنها شأن البطولة إلى حين صدور بيان رسمي حول الأمر.

القنوات الناقلة لقرعة كوبا أمريكا 2024

الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان قرعة كأس كوبا أمريكا 2024 الخميس 7 ديسمبر 2023 beIN SPORTS NEWS HD

ميامي - فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

سيكون متابعو النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ لقرعة كوبا أمريكا 2024، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق تطبيق TOD.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت قرعة كوبا أمريكا 2024 TOD

UEFA.COM

موقع جول دوت كوم

المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا 2024 من المنتظر أن تشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالإضافة لتوجيه الدعوة إلى 6 منتخبات من الكونكاكاف. هذه النسخة ستكون رقم 48 من البطولة وستشهد مشاركة 16 منتخبًا للمرة الثانية في التاريخ كما حدث في نسخة 2016 التي أقيمت أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية. من المؤكد أنه ستكون هناك 6 فرق من بين الفرق المشاركة في المراحل المتقدمة من دوري أمم الكونكاكاف وهي: الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كندا - بنما - كوستاريكا - ترينيداد وتبوباجو - هوندوراس - جامايكا. حيث سيصل المتأهلون إلى نصف النهائي مباشرة إلى كوبا أمريكا 2024، بينما الخاسرون الأربعة فسيلعبون دورة فيما بينهم لوصول فريقين إلى البطولة الأمريكية الجنوبية. كل شيء عن بطولة الكونكاكاف ستتم معرفته بشكل نهائي مع انتهاء فعاليات البطولة يوم 21 نوفمبر 2023. أما الفرق المتأهلة بشكل رسمي إلى كوبا أمريكا 2024 فهي على النحو التالي:-



الفرق المتأهلة إلى كوبا أمريكا 2024 الأرجنتين بوليفيا البرازيل تشيلي أوروجواي باراجواي الإكوادور فنزويلا كولومبيا بيرو الفائز ببطولة دوري أمم الكونكاكاف وصيف بطولة دوري أمم الكونكاكاف صاحب المركز الثالث في بطولة دوري أمم الكونكاكاف صاحب المركز الرابع في بطولة دوري أمم الكونكاكاف المتأهل 1 من ملحق دوري أمم الكونكاكاف المتأهل 2 من ملحق دوري أمم الكونكاكاف

ما هي طريقة إجراء قرعة كوبا أمريكا 2024؟

من المنتظر أن يتم إجراء قرعة كوبا أمريكا 2024 بنفس الطريقة التقليدية والمعروفة التي يتم إتباعها في مختلف البطولات الأخرى، وذلك عن طريق وضع كرات تحمل أسماء مختلف المنتخبات على أن يتم وضع الفرق الخاصة بنفس المستوى في وعاء مختلف.

يبدأ الضيف الموجود في حفل القرعة -الذي سيتم إجراؤها في ميامي بسحب كرات اسماء المنتخبات بالإضافة إلى كرات أخرى تختص بتحديد رقم المجموعة التي سيوجدون بها، وذلك بشكل تدريجي إلى أن يتم اكتمال المجموعات الأربعة التي سيتكون كل منها من 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ما هو موعد بطولة كوبا أمريكا 2024؟

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية في وقت سابق، موعد انطلاق بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي أن البطولة ستنطلق خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو 2024.

أين تقام بطولة كوبا أمريكا 2024؟

ستقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، تمامًا مثل نسخة 2016 التي توح منتخب تشيلي بلقبها على حساب منتخب الأرجنتين.