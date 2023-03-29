موعد قرعة كأس آسيا 2023، القنوات الناقلة، المنتخبات المشاركة والجوائز المالية

تعرف على موعد قرعة كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر مطلع 2024، وما هي القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة للبطولة؟

كأس آسيا لكرة القدم هي البطولة الأهم على مستوى القارة الصفراء على مستوى المنتخبات، وفيها تتبارى المنتخبات من أجل الفوز باللقب الغالي والسيادة على القارة.

والنسخة المقبلة من البطولة ستكون في قطر، البلد الذي أذهل العالم بتنظيمه الرائع لكأس العالم 2022.

في السطور المقبلة نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن قرعة كأس آسيا 2023 وكافة التفاصيل المتعلقة بها من موعد وقنوات ناقلة وجوائز مالية خاصة بالبطولة.

متى موعد قرعة كآس آسيا 2023؟

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد أعلن في وقت سابق عن موعد ومكان إقامة قرعة كأس آسيا 2023.

أعلن الاتحاد القاري أن القرعة ستقام يوم 11 مايو 2023، التي تستضيف البطولة أيضُا بطبيعة الحال.

وتبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت السعودية وقطر، 13:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس آسيا 2023؟

ستنقل فعاليات قرعة كأس آسيا 2023 بالإضافة إلى البطولة بكل تأكيد عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان قرعة كأس آسيا 2023 11 مايو 2023

14:00 السعودية وقطر، 13:00 مصر. beIN Sports الحي الثقافي كتارا - الدوحة - قطر

أين تقام قرعة كأس آسيا 2023؟

ستتم إقامة قرعة كأس آسيا 2023 المقررة في 11 مايو 2023 بالحي الثقافي "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة.

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2023؟

بشكل عام ستقام تلك البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، وهي حصيلة المنتخبات التي تم اعتمادها منذ النسخة الماضية في 2019 والتي توجت بها قطر.

وبشكل عام فهذه هي المنتخبات التي تأهلت بشكل نهائي إلى كأس آسيا 2023 المقامة في قطر بعد إقامة التصفيات.

المنتخب قطر أستراليا إيران اليابان العراق كوريا الجنوبية لبنان فلسطين عمان الصين الإمارات السعودية فيتنام الأردن سوريا أوزبكستان الهند البحرين طاجكستان تايلاند ماليزيا قيرغيزستان هونج كونج إندونيسيا

ما هو نظام قرعة كأس آسيا 2023؟

سيتم توزيع المنتخبات الـ 24 على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتم اعتماد أصحاب المقاعد الأولى في المجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يتصدره المنتخب الياباني في الوقت الحالي.

يتأهل إلى الدور الثاني المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات هي الأفضل بين أصحاب المركز الثالث.

بذلك تبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 16 منتخبًا، ويتم إقامة باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب.

متى موعد كأس آسيا 2023؟

ستقام كأس آسيا 2023 في الفترة بين 12 يناير 2024 و10 فبراير 2024، بطولة أخرى تجري في وقت قريب من وقت تنظيم قطر لكأس العالم 2022.

ما هي الجوائز المالية لكأس آسيا 2023؟

لم يتم الإعلان الرسمي بعد عن جوائز كأس آسيا 2023 المالية، ولكن منذ نسخة 2019 ارتفعت قيمة الجوائز المالية بشكل كبير.

صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 3 ملايين دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على مليون دولار، بينما حصل كل منتخب مشارك في البطولة على 200 ألف دولار.