Fifa Club World Cup Trophy
أحمد مجدي

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقتوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

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كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقتوات الناقلة والفرق المتأهلة ونظام البطولة الجديد..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الموعد الرسمي لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

البطولة المثيرة للجدل منذ فكرتها الأولى ينتظر أن تحمل العديد من أمارات الإثارة والمتعة كونها تشبه كأس العالم للمنتخبات بشكل مصغر، ولكن بين الأندية.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدونها عبر الإنترنت وما هو نظامها؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025؟

اتخذ "فيفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا، بدلًا من الاقتراح السابق بزيادة عدد الأندية إلى 24 ناديًا.

كما صادق مجلس "فيفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أنّه سيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.

وبداية من دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ما هو نظام المشاركة الجديد في بطولة كأس العالم للأندية؟

النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

الاتحاد القاريعدد الأندية المشاركة
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم12 ناديًا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم4 أندية
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 4 أندية
اتحاد أمريكا الجنوبية6 أندية
اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي4 أندية
اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدمنادٍ واحد
البلد المستضيفنادٍ واحد

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنّ الفرق المشاركة في مونديال الأندية هي التي حققت اللقب القاري بين 2021 و 2024، وبالتالي ضمنت هذه الفرق المشاركة في البطولة.

هذا بجانب مشاركة إنتر ميامي بعد تتويجه بدرع المشجعين في الدوري الأمريكي.

الفرق المشاركةالسبب
إنتر مياميبطل درع المشجعين في الدوري الأمريكي 2024
تشيلسي الإنجليزيبطل دوري أبطال أوروبا 2021
ريال مدريد الإسبانيبطل دوري أبطال أوروبا 2022
مانشستر سيتي الإنجليزيبطل دوري أبطال أوروبا 2023
بايرن ميونخ الألمانيتصنيف أندية قارة أوروبا
باريس سان جيرمان الفرنسيتصنيف أندية قارة أوروبا
يوفنتوس الإيطاليتصنيف أندية قارة أوروبا
إنتر الإيطاليتصنيف أندية قارة أوروبا
بورتو البرتغاليتصنيف أندية قارة أوروبا
بنفيكا البرتغاليتصنيف أندية قارة أوروبا
بوروسيا دورتموند الألمانيتصنيف أندية قارة أوروبا
أتلتيكو مدريد الإسبانيتصنيف أندية قارة أوروبا
ريد بول سالزبورج النمساويتصنيف أندية قارة أوروبا
الهلال السعوديبطل دوري أبطال آسيا 2021
أوراوا ريد اليابانيبطل دوري أبطال آسيا 2022-23
العين الإماراتيبطل دوري أبطال آسيا 2023-24
أولسان هيونداي اليابانيتصنيف أندية قارة آسيا
بالميراس البرازيليبطل كوبا ليبرتادوريس 2021
فلامنجو البرازيليبطل كوبا ليبرتادوريس 2022
فلومينينسي البرازيليبطل كوبا ليبرتادوريس 2023
ريفير بليت الأرجنتينيتصنيف أندية أمريكا الجنوبية
بوكا جونيورز الأرجنتينيتصنيف أندية أمريكا الجنوبية
الأهلي المصريبطل دوري أبطال إفريقيا 2021
الوداد المغربيبطل دوري أبطال إفريقيا 2022
الترجي التونسيتصنيف أندية إفريقيا
ماميلودي صن داونزتصنيف أندية إفريقيا
مونتيري المكسيكيبطل الكونكاكاف 2021
سياتل ساوندرز الأمريكيبطل الكونكاكاف 2022
كلوب ليون المكسيكيبطل الكونكاكاف 2023
باتشوكا المكسيكيبطل الكونكاكاف 2024
أوكلاند سيتي النيوزيلانديتصنيف أندية قارة أوقيانوسيا
(بوتافوجو - أتلتيكو مينيرو)بطل كوبا ليبرتادوريس 2024 (يتحدد 30 نوفمبر 2024)

ما موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

موعد القرعة سيكون يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في مدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، الربعة عصرًا بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025؟

سيتم نقل مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 عبر منصة FIFA+ وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي.

الحدثالموعدالمكانالقنوات الناقلة
قرعة كأس العالم للأندية 2025الخميس 5 ديسمبر 2024
17:00 السعودية، 16:00 مصر		ميامي - فلوريدا - الولايات المتحدة

FIFA+

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