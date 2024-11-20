موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقتوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقتوات الناقلة والفرق المتأهلة ونظام البطولة الجديد..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الموعد الرسمي لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

البطولة المثيرة للجدل منذ فكرتها الأولى ينتظر أن تحمل العديد من أمارات الإثارة والمتعة كونها تشبه كأس العالم للمنتخبات بشكل مصغر، ولكن بين الأندية.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدونها عبر الإنترنت وما هو نظامها؟.

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ما هو النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025؟

اتخذ "فيفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا، بدلًا من الاقتراح السابق بزيادة عدد الأندية إلى 24 ناديًا.

كما صادق مجلس "فيفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أنّه سيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.

وبداية من دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ما هو نظام المشاركة الجديد في بطولة كأس العالم للأندية؟

النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

الاتحاد القاري عدد الأندية المشاركة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 12 ناديًا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 4 أندية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 4 أندية اتحاد أمريكا الجنوبية 6 أندية اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 4 أندية اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم نادٍ واحد البلد المستضيف نادٍ واحد

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنّ الفرق المشاركة في مونديال الأندية هي التي حققت اللقب القاري بين 2021 و 2024، وبالتالي ضمنت هذه الفرق المشاركة في البطولة.

هذا بجانب مشاركة إنتر ميامي بعد تتويجه بدرع المشجعين في الدوري الأمريكي.

الفرق المشاركة السبب إنتر ميامي بطل درع المشجعين في الدوري الأمريكي 2024 تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا 2021 ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا 2022 مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا 2023 بايرن ميونخ الألماني تصنيف أندية قارة أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي تصنيف أندية قارة أوروبا يوفنتوس الإيطالي تصنيف أندية قارة أوروبا إنتر الإيطالي تصنيف أندية قارة أوروبا بورتو البرتغالي تصنيف أندية قارة أوروبا بنفيكا البرتغالي تصنيف أندية قارة أوروبا بوروسيا دورتموند الألماني تصنيف أندية قارة أوروبا أتلتيكو مدريد الإسباني تصنيف أندية قارة أوروبا ريد بول سالزبورج النمساوي تصنيف أندية قارة أوروبا الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا 2021 أوراوا ريد الياباني بطل دوري أبطال آسيا 2022-23 العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا 2023-24 أولسان هيونداي الياباني تصنيف أندية قارة آسيا بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021 فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2022 فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2023 ريفير بليت الأرجنتيني تصنيف أندية أمريكا الجنوبية بوكا جونيورز الأرجنتيني تصنيف أندية أمريكا الجنوبية الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2021 الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا 2022 الترجي التونسي تصنيف أندية إفريقيا ماميلودي صن داونز تصنيف أندية إفريقيا مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف 2021 سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف 2022 كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف 2023 باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف 2024 أوكلاند سيتي النيوزيلاندي تصنيف أندية قارة أوقيانوسيا (بوتافوجو - أتلتيكو مينيرو) بطل كوبا ليبرتادوريس 2024 (يتحدد 30 نوفمبر 2024)

ما موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

موعد القرعة سيكون يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في مدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، الربعة عصرًا بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025؟

سيتم نقل مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 عبر منصة FIFA+ وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي.