تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة...

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم نسخة جديدة واستثنائية من كأس العالم للأندية، تشارك فيها أفضل الفرق في قاراتها في جميع أنحاء المعمورة، وتستضيفها هذا العام المملكة العربية السعودية.

النسخة الجديدة من البطولة والتي ستقام في الأراضي السعودية لأول مرة، ستكون بمشاركة العديد من الفرق المميزة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي، بطل أوروبا والذي سيظهر لأول مرة، بينما يشارك الاتحاد، بطل دوري روشن، ويشارك الأهلي المصري، للمرة الرابعة على التوالي.

ومن جانبه كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023، والموعد الذي سيرفع فيه الستار عن شعار وتميمة البطولة، والعديد من التفاصيل.

كم عدد مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية؟

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تكون قرعة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2023؟

حصلت شبكة القنوات الرياضية السعودية، على حقوق بث مجريات القرعة، عبر شاشتها، كما سيتم بث القرعة عبر منصات فيفا الرقمية.

وإن لم تتمكن من مشاهدة القرعة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة كأس العالم للأندية 2023 الثلاثاء 5 سبتمبر 2023،

11:00 السعودية ومصر القنوات الرياضية السعودية،

منصة فيفا الرقمية

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2023؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظراً للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات أخرى لا تُعطي اهتماماً كبيراً بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الكبرى والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.

وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة باسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي لتنظيم مونديال الأندية.

حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه باسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

يشارك في البطولة سبعة فرق مختلفة، وتحدد حتى الآن ستة منهم، وهم الاتحاد بطل الدوري السعودي، الأهلي المصري بطل إفريقيا، مانشستر سيتي بطل أوروبا، أوراوا ريد داياموندز بطل آسيا، كلوب ليون بطل أمريكا الشمالية، أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا.

ويتبقى فقط الكشف عن بطل أمريكا الجنوبية، ليكتمل نصاب الفرق المشاركة في البطولة، وسيتم تحديد هذا الفريق عقب نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 4 نوفمبر القادم

الفريق سبب التأهل تاريخ التأهل الاتحاد بطل دوري روشن السعودي 2022-23 27 مايو 2023 مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 2022-23 10 يونيو 2023 كلوب ليون بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2023 4 يونيو 2023 غير محدد بطل كوبا ليبرتادوريس 2023 11 نوفمبر 2023 أوراوا ريد الياباني بطل دوري أبطال آسيا 2022 6 مايو 2023 الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2022-23 11 يونيو 2023 أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2023 27 مايو 2023

من هو أكثر فريق فاز بكأس العالم للأندية؟

ريال مدريد هو البطل التاريخي لكأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز بها في 5 مناسباتٍ من قبل، ويأتي في المركز الثاني برشلونة برصيد 3 ألقاب.

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