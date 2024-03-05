تعرف على موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل شيء تريد معرفته.

تبدأ الأدوار الحاسمة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 مع اقتراب اكتمال الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي المسابقة.

تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال أوروبا، ومع اقتراب وصولنا إلى الدور التأهيلي لربع نهائي البطولة ينتظر الجمهور بشغف ما تبقى من مباريات مثيرة ونارية بين العديد من الفرق القوية.

ونستعرض معكم في "جول" تعرف على موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل شيء تريد معرفته..

ما موعد قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الجمعة 15 مارس 2024.

وتبدأ القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى قيام شبكة قنوات بي إن سبورتس وبالتالي تطبيق TOD بإذاعة القرعة.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر.

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الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الجمعة 15 مارس 2024

14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports

TOD نيون - سويسرا

ما نظام قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بداية من هذا الدور لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي.

ما موعد دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9-10 أبريل 2024.

أما مباريات الإياب، فتقام يومي 16-17 أبريل 2024 أي بعد الذهاب بأسبوع واحد.

بالنسبة لمباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو 2024.

أما الإياب فتقام مباراتاه يومي 7-8 مايو 2024 أي بعد الذهاب بأسبوع كما المعتاد..

دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الموعد مباريات الذهاب 9-10 أبريل 2024 مباريات الإياب 16-17 أبريل 2024