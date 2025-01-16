موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025، الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

أصبحت بطولة كأس ملك إسبانيا أكثر إثارة في السنوات الأخيرة بعد تغيير نظامها، مما فتح المجال للكثير من المفاجآت وخروج الأندية الكبيرة مبكرًا.

ومنذ موسم 2018-2019 حتى الآن يفوز بالبطولة كل عام فريق مختلف، فبعد أن حققها فريق فالنسيا جاء الدور على ريال سوسييداد ثم برشلونة ثم ريال بيتيس وريال مدريد وأخيرًا أتلتيك بيلباو.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.

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ما نظام قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا غير موجهة وإنما مفتوحة دون قيود، ومن المحتمل أن يلعب أي فريق ضد أي منافس بدون أي شرط.

وتُقام مباريات ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة وتكون على ملعب من يُسحب اسمه أولًا بعد خروج كل فرق الدرجات الأدنى وتبقي فرق الليجا فقط.

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 يوم الإثنين 20 يناير 2025 في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وسوف تبدأ مراسم القرعة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟ وكيف يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت؟

سوف يتم نقل القرعة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كما أن الحساب الرسمي للاتحادعلى موقع X المعروف سابقًا بـ" تويتر" يقوم بنشر البث المباشر للقرعة

ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

تأهلت هذه الفرق بصورة نهائية إلى ربع النهائي

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 فالنسيا خيتافي ليجانيس برشلونة أتلتيكو مدريد (أتلتيك بيلباو - أوساسونا) (ريال سوسييداد - رايو فاييكانو) (ريال مدريد - سيلتا فيجو)

متى موعد مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

من المقر إقامة مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بداية من 5 فبراير 2025، على أن تكون قرعة نصف النهائي منتصف الشهر المقبل.