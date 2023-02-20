موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

تعرف على موعد قرعة الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022-23 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة..

دخلت نسخة 2022-23 من بطولة دوري أبطال آسيا مرحلة الحسم، مع انطلاق الأدوار الإقصائية من البطولة لمنطقة غرب القارة، والتي تقام في قطر خلال الفترة من 19 وحتى 26 فبراير 2023 بنظام التجمع.

مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب بدأت بالفعل بانطلاق مباريات دور الستة عشر واقترب هذا الدور من نهايته، خاصة وأن المرحلة الإقصائية تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

الدحيل القطري كان أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة بعد فوزه على مواطنه الريان، فيما تمكن الشباب السعودي من تخطي عقبة ناساف الأوزبكي ليضمن مقعدًا في ربع النهائي.

ويتبقى مباراتان في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة، الأولى تجمع بين الفيصلي السعودي وفولاد الإيراني، فيما تجمع الثانية بين الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

ومع اقتراب نهاية دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23، يقدم لك "جول.كوم" كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور ربع النهائي، من موعد وقنوات ناقلة وأكثر.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب؟

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب هو يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن الموعد المحدد لإقامة القرعة بعد.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب؟

لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد.

وستحدد القرعة مسارات الفرق المشاركة في ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب؟

الفريق الدحيل القطري الشباب السعودي الفائز من الفيصلي وفولاد الفائز من الهلال وشباب الأهلي دبي

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب؟

من المقرر أن يبث الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة ويمكن الوصول إليه من هنا.

ما هو موعد دور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2022-23؟

من المقرر أن تقام مباراتي الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب يوم الخميس 23 فبراير 2023، على أن تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم الأحد 26 فبراير 2023.