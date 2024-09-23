موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

بعد دور مثير في دور الـ 32 من أغلى الكؤوس، كأس خادم الحرمين الشريفين، ينتظر الجميع بفارغ الصبر قرعة ثمن نهائي البطولة.

الهلال هو حامل لقب كأس الملك في نسخته الماضية بعد تغلبه على النصر بضربات الجزاء ليسعى لمطاردة الأهلي وتصدر قائمة الأكثر فوزًا.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن منذ النسخة الماضية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.

موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك 2024-2025؟

موعد قرعة دور الـ 16 من كأس الملك 2024-2025 يوم الخميس المقبل 26 سبتمبر 2024.

وسوف تبدأ مراسم القرعة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 من كأس الملك 2024-2025؟

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 من كأس الملك 2024-2025 هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

ومن المقرر أن تُنقل القرعة عبر قناة SSC NEWS المفتوحة.

كيف يمكن متابعة قرعة دور الـ 16 من كأس الملك 2024-2025 عبر الإنترنت؟

سوف يتم إذاعة قرعة دور الـ 16 من كأس الملك 2024-2025 عبر تطبيق شاهد.

كما أن الحساب الرسمي لكأس الملك على موقع X المعروف سابقًا بـ" تويتر" يقوم بنشر القرعة

ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس الملك 2024-2025؟

إليكم الفرق التي نجحت في الوصول إلى دور الـ 16 من كأس الملك 2024-2025