موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وما هي القنوات الناقلة؟ وما هي الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي البطولة؟

ربما تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دور الـ16، حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، وتبدأ المواجهات الحاسمة من المسابقة نحو اللقب الأغلى على مستوى بطولات الأندية الأوروبية.

وتتحدد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد قرعة ثمن النهائي، وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023 -2024؟

ما موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وتقام قرعة دور الستة عشر من البطولة الإثنين 18 ديسمبر 2023.

الحدث الموعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الإثنين 18 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024?

يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث القنوات الناقلة قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024 UEFA YouTube

beIN Sports

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة المتصدر الوصيف الأولى بايرن ميونخ - الثانية - - الثالثة ريال مدريد - الرابعة ريال سوسييداد إنتر الخامسة - - السادسة - - السابعة مانشستر سيتي لايبزيج الثامنة - -

ما هو نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

بتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تُسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

ما هو موعد دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 13 و14 فبراير 2024، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 20 و21 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 5 و6 مارس 2024، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 12 و13 مارس 2024.