موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2022-23، القنوات الناقلة وتصنيف الفرق

تعرف على موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022-23، القنوات الناقلة، وما هي الفرق المتأهلة وتصنيفاتها؟ ومتى يبدأ وينتهي دور المجموعات؟

مع نهاية الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة دور مجموعات نسخة 2022-23، من البطولة.

حسم الوداد لقب البطولة في النسخة الماضية، بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وسيشارك في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة، العديد من الفرق القوية التي سيكون هدفها واحد فقط، هو معانقة الأميرة السمراء في النهائي والحصول على اللقب الغالي.

ومع تزايد الإثارة، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2022-23، موعدها، والفرق المشاركة، والمزيد..

ما هو موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023؟

موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022-23 هو يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، وستقام في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت المغرب.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال إفريقيا 2023؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الأهلي صن داونز سيمبا القطن الوداد الزمالك شباب بلوزداد المريخ الترجي حوريا شبيبة القبائل فايبرز الرجاء بترو أتلتيكو الهلال فيتا كلوب

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2023؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا ، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

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متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023؟

من المنتظر أن تكون بداية دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا من فبراير 2023، وحتى بداية أبريل من العام ذاته.