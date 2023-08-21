موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

تعرف على موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024، القنوات الناقلة، جدول مواعيد أدوار البطولة الأهم في القارة الصفراء، وما هو النظام الجديد للمسابقة؟

ينتظر عشاق كرة القدم في الخليج العربي والقارة الآسيوية بكثير من الشغف انطلاق نسخة استثنائية من دوري أبطال آسيا، بعد تغيير في مواعيد البطولة من قبل الاتحاد الآسيوي.

ونجح فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، في تحقيق لقب النسخة السابقة من البطولة، على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز على الموج الأزرق بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتصدر الهلال، قائمة أكثر الفرق حصولًا على اللقب الغالي، برصيد 4 ألقاب، ثم يأتي خلفه فريقي أوراوا ريد دياموندز، وبوهانج ستيلرز، بثلاثة ألقاب لكل فريق.

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كعادة كل موسم، سيشارك في دوري أبطال آسيا 2023-2024عدد من الفرق العربية التي لها باع في البطولة، وستحاول إعادة الكأس الغالية للوطن العربي من جديد بعد خسارة اللقب في الموسم الماضي.

فما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024والقنوات الناقلة لها؟ وما هو نظام البطولة الجديد والفرق المتأهلة لدور المجموعات؟

ما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة دوري أبطال آسيا 2024، يوم الخميس 24 أغسطس 2023، وذلك في مقر الاتحاد، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

ستذاع قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر التلفاز من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس، والتي ستخصص القناة الإخبارية كعادتها لهذا الغرض.

كما يمكنك مشاهدة القرعة عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي على يوتيوب، وستتمكن أيضًا من متابعة البث المباشر لقرعة دوري أبطال آسيا عن طريق موقع جول.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 الخميس 24 أغسطس 2023،

11:00 السعودية ومصر beIN SPORTS NEWS

قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب

ما هي المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا 2023-2024؟

قرر الاتحاد الآسيوي تغيير مواعيد دوري أبطال آسيا، من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، حيث تمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024.

وسيشارك في البطولة بداية من دور المجموعات 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية.

وسيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تأهل 32 فريقًا إلى مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرة، بينما يتم تحدد الثمانية فرق الأخرى من الملحق، الذي يقام يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

فرق منطقة الغرب:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الهلال الفيحاء الفيصلي العين الاتحاد الدحيل القوة الجوية النصر - شباب الأهلي دبي السد سيباهان آهال تراكتور - الشارقة بيرسيبوليس ناساجي مازاندران الاستقلال العربي - إيه جي إم كي باختاكور ناساف مومباي سيتي الوكرة - نافباهور

فرق منطقة الشرق:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع أولسان هيونداي فينتفوريت كوفو هانوي كيتشي يوكوهاما مارينوس شاندونج تايشان كايا إيلويلو إينشيون يونايتد - هايفونج ووهان ثري تاونز بانكوك يونايتد جوهور دار التعظيم أوراوا ريد دياموندز - أو لي مان بوريرام يونايتد بوهانج ستيلرز ملبورن سيتي زيجيانج - بورت جيونبوك هيونداي كاوازاكي فرونتال ليون سيتي سايلرز شنجهاي بورت - باثوم يونايتد