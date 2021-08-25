موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22، الموعد والقنوات الناقلة وكيف تتابعها عبر الإنترنت، وما هي الفرق المتأهلة؟

سيعود كبار الفرق الأوروبية من جديد، للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فترة راحة في موسم سيكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح تشيلسي في الموسم المنصرم حسم لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد، ومن المتوقع أن يشهد تحديات كبيرة للحفاظ على لقبه بين العديد من الفرق القوية.

مع تزايد الإثارة، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لعام 2021-22، موعدها، والفرق المشاركة، والمزيد.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-21؟

ستجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-22، يوم الخميس 26 أغطسطس 2021.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، سيشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم في أوروبا.

ما هي الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع تشيلسي برشلونة بورتو بيشكتاش فياريال ريال مدريد أياكس دينامو كييف أتلتيكو مدريد يوفنتوس شاختار دونيستك كلوب بروج بايرن ميونخ مانشستر يونايتد لايبزيج يونج بويز مانشستر سيتي باريس سان جيرمان ريد بول سالزبورج ميلان إنتر ليفربول بنفيكا مالمو ليل إشبيلية أتالانتا فولفسبورج سبورتينج لشبونة بوروسيا دورتموند زينيت سان بطرسبرج شيريف تيراسبول

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

تنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22 بداية من يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

وهذا يعني أن الفرق سيكون أمامها أقل من شهر بقليل للاستعداد لمباريات المجموعات الافتتاحية بعد معرفة هويات خصومها في القرعة.

سيكون هناك ست مباريات في مرحلة المجموعات، على أن تقام آخر مباريات دور المجموعات يوم الأربعاء 8 ديسمبر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى قيام شبكة بي إن سبورتس القطرية في بث أحداث القرعة بشكل مباشر.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.