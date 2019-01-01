قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المشاركة وتصنيفاتها وأكثر من ذلك

ندى الشافعي

ستنطلق النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20 مبكراً هذا الصيف، وذلك بعد أسابيع قليلة من نهاية نسخة 2018-19 التي أُسدل الستار عنها بفوز ليفربول على توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين، ليرفع بذلك الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.

شهدت البطولات الأوروبية الموسم الماضي سيطرة إنجليزية بعد أن تأهل الريدز والسبيرز لنهائي دوري أبطال أوروبا وكلا من ثنائي لندن تشيلسي وآرسنال لنهائي الدوري الأوروبي، أما ميسي فقد فشل في الفوز بالبطولة للمرة الخامسة مع برشلونة ، كذلك يوفنتوس رغم توقيعه مع كريستيانو رونالدو.

يملك ريال مدريد الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقباً بفارق كبير للغاية عن ميلان أقرب منافسيه والذي حصل على البطولة في سبع مناسبات، أما ليفربول فقد أصبح في المركز الثالث بفارق لقب وحيد عن الروسونيري، وترك الثنائي برشلونة وبايرن ميونخ في المركز الرابع بعد أن فاز كل منهم باللقب خمس مرات.

وفي هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة كل تفاصيل النسخة المقبلة قبل إجراء قرعة دوري الأبطال.

ما هي الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2019-20؟

اقتربت ملامح مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20 من الاكتمال بعد أن عُرفت أغلب الأندية التي تأهلت إلى هذه المرحلة، ولم تتبقَ سوى أماكن قليلة ستُحدد لاحقاً إما عن طريق الأدوار التمهيدية.

في المقابل هناك من ضمن تأهله إلى مجموعات الأبطال مثل برشلونة، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، وبايرن ميونخ وذلك بحكم ترتيبهم في مسابقة الدوري، وكذلك الحال بالنسبة لتشيلسي، بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، وعلى غير المتوقع أخفق مانشستر يونايتد في التأهل بسبب سوء النتائج مع مورينيو ومن ثم سولشار.

تصنيفات الأندية المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع ليفربول ريال مدريد بنفيكا لوكوموتيف موسكو تشيلسي أتلتيكو مدريد ليون خينك برشلونة بوروسيا دورتموند باير ليفركوزن جالطة سراي مانشستر سيتي نابولي سالزبورج لايبزيج يوفنتوس شاختار دونيتسك فالنسيا أتالانتا بايرن ميونخ توتنهام الإنتر ليل باريس سان جيرمان - - - زينيت سان بطرسبرج - - -

مع ضمان الكثير من الأندية لتواجدها في مجموعات دوري أبطال أوروبا، ستتنافس باقي الأندية على ستة مقاعد وذلك من خلال الأدور التمهيدية المؤهلة لهذه المرحلة، والتي ستشهد تواجد بطل الدوري الأسكتلندي "سيلتك" وبعض أندية بيلاروسيا، أيرلندا والنرويج.

ستشارك أندية بازل، أيندهوفن وكوبنهاجن في الدور التمهيدي الثاني، بينما سيتواجد كلًا من أياكس، بورتو ودينامو كييف في الدور الثالث، وسيلحق بهم كلا من يونج بويز بطل سويسرا وسلافيا براج بطل التشيك في الملحق.

ما هو موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20؟

من المقرر إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-20 يوم 29 أغسطس المقبل عقب الانتهاء من الأدوار التمهيدية وتحديد بقية المتأهلين إلى مرحلة المجموعات عندما يصل العدد إلى 32 فريقاً، وسيتم فيها تقسيم الفرق إلى أربع مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق وأدائه في السنوات الأخيرة.

نعرف مسبقاً بأن أندية برشلونة، مانشستر سيتي، يوفنتوس، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، زينيت ستتواجد في التصنيف الأول بالإضافة إلى بطل النسخة الحالية ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020:

الحدث الموعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الخميس 29 أغسطس 2019،

28 ذو الحجة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية

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ما هي طريقة إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا؟ يتم سحب الفرق من كل وعاء وتوضع في مجموعات من أ إلى د. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تشكيل مجموعة من نفس الاتحاد الإقليمي، وهذا هو السبب لتواجد برشلونة في التصنيف الأول الي ستوضع أنديته في الوعاء الأول، وتواجد ريال مدريد في التصنيف الثاني الذي ستوضع أنديته في الوعاء الثاني. سيتم تأكيد إجراء السحب الدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة اقدم قبل الحفل مباشرةً. ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ يمكن مشاهدة قرعة المجموعات في دوري أبطال أوروبا مباشرة على موقع الأتحاد الأوروبي، والذي يمكن الوصول إليه في جميع أنحاء العالم من خلال النقر هنا مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لقرعة دوري الأبطال، ومن المقرر إذاعة المباراة على القناة الإخبارية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا: الحدث القنوات الناقلة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا beIN SPORTS NEWS يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية مجريات القرعة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها، وسيغطي جول أيضًا السحب فور حدوثه على مدونتنا المباشرة، حيث سيوفر لك جميع الأخبار والمواعيد وردود الفعل. متابعة قرعة دوري أبطال أوروبا عن طريق الإنترنت: الحدث التغطية المباشرة عبر جول قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا لمتابعة القرعة مباشرةً ولحظة بلحظة متى سيبدأ دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20؟

قد يكون من المفاجئ للبعض معرفة أن النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا 2019-20 ستنطلق بعد أقل من شهر على نهاية البطولة الحالية، وذلك عن طريق الأدوار التمهيدية والتي سيتحدد من خلالها تحديد هوية المقاعد المتبقية في دور المجموعات.

بالطبع لن تشارك الأندية الكبيرة في هذا الدور لأن رحلتها ستبدأ من مرحلة المجموعات، على أن يتم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية يوم 11 يونيو المقبل قبل أن تبدأ مباريات هذا الدور في 25 من نفس الشهر.