موعد قرعة الكونفدرالية 2020-21، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

تعرف على موعد قرعة دور الـ32 مكرر لبطولة الكوفندرالية 2020-2021، القنوات الناقلة، وما هي الفرق المتأهلة من الدول العربية وغيرها والمواجهات المحتملة؟

تصنف بطولة الكونفدرالية على أنها البطولة الثانية الأكثر قوة ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بالأندية، وفي كل عام تشهد عددًا من المباريات المثيرة بأدوارها النهائية على وجه التحديد بمشاركة أكبر فرق القارة السمراء في أغلب الأحيان.

هذا العام، انطلقت بطولة الكونفدرالية في وقتٍ متأخر كثيرًا بسبب فيروس كورونا وما تركه من توابع تأجيل مباريات كرة القدم في العالم كله، لتكون بداية نسخة 2020-21 في 27 نوفمبر 2020 بدلًا من أغسطس من العام نفسه كما كان محددًا سلفًا.

فريق نهضة بركان المغربي هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد التغلب على بيراميدز المصري في النهائي الذي أقيم بالعاصمة المغربية الرجاء بهدفٍ نظيف، وتتواجد في نسخة هذا العام أندية قوية جدًا تُبشِّر جماهير كرة القدم الإفريقية ببطولة مثيرة على شاكلة ما كانت عليه في السنوات الماضية.

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ومع تزايد الإثارة، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته حول قرعة دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية 2020-2021 ، موعدها، والفرق المشاركة، والمزيد.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020-21، القنوات الناقلة وتصنيف الفرق

ما هو موعد قرعة الكونفدرالية 2021؟

موعد قرعة دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية 2020-2021 هو يوم الجمعة 8 يناير 2021، وستقام في أحد الفنادق في القاهرة.

الاتحاد الإفريقي سيبدأ في سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أولًا في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت المغرب، على أن يكون تُسحب بعدها قرعة الكوفندرالية.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية؟

يٌقام دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية من خلال مباراة ذهاب وإياب تجمع بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 للبطولة نفسها، مع الفرق المهزومة في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب تقام على أرض الفريق القادم من دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب بملعب الفريق المتأهل من الكونفدرالية.

الفرق المتأهلة من الكونفدرالية الفرق القادمة من دوري أبطال إفريقيا بيراميدز (مصر) الرجاء البيضاوي (المغرب) نهضة بركان (المغرب) الصفاقسي التونسي (تونس) النجم الساحلي (تونس) بريميرو دي أوجوستو (أنجولا) شبيبة القبائل (الجزائر) إنيمبا (نيجيريا) وفاق سطيف (الجزائر) جورماهيا (كينيا) أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) بلاتينيوم (زامبيا) موتيما بيمبي (الكونغو) ناكانا (زامبيا) ساليتاس (بوركينا فاسو) أشانتي كوتوكو (غانا) القطن (الكاميرون) جوانينج جالاكسي (بوتسوانا) الاتحاد البيضاوي (المغرب) جازيل (تشاد) كيجالي (كوت دي فوار) يانج بافالوز (إستواني) ديارف (السنغال) بونجويدي (الجابون) نامونجو (تنزانيا) راسينج (كوت دي فوار) اتحاد المنستير (تونس) الأهلي بنغازي (ليبيا) ناباسا ستارز (زامبيا) سونيديب (النيجر) (ريفرز يونايتد النيجيري - سيلتيك الجنوب إفريقي) ستاد مالي (مالي)

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية 2021؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة الكونفدرالية 2021 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للكونفدرالية ، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول بعمل بث مباشر لقرعة الكونفدرالية 2021 ، توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

ما هو موعد مباريات دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة مباريات الذهاب من دور الـ32 مكرر يوم 14 فبراير 2021، على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 فبراير 2021.

وبعد تحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، سيقوم الاتحاد الإفريقي بالإعلان عن موعد قرعة دور المجموعات على أن تقام في مدينة القاهرة كما جرت العادة.