موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة، ومتى تقام مباريات مجموعات الكونفدرالية 2021؟

قد لا تكون بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ذات شعبية كبيرة في الوطن العربي، لكنها تظل أحد أهم المسابقات التي تتنافس عليها الأندية في القارة السمراء في كل عام.

يشارك في الكونفدرالية الأندية التي فشلت في التأهل لدوري أبطال إفريقيا من دورياتها، أو التي لم تنجح في تخطي الأدوار المؤهلة لمجموعات دوري الأبطال، لكن في كل عام تتواجد أندية قوية لا تقل عن المشاركة في الأميرة السمراء.

يمكن اعتبار كأس الكونفدرالية الإفريقية مكتشفة الأندية في السنوات الأخيرة، فقد قدمت منذ نسختين نادي نهضة بركان الذي وصل للنهائي مرتين وهو حامل اللقب الحالي، كذلك قدمت للقارة السمراء نادي بيراميدز الذي أصبح اسمه مستساغ للآذان رغم ميلاده القريب، وأصبح معروفًا في القارة بعد وصوله لنهائي الموسم الماضي.

وصلت البطولة هذا الموسم إلى محطة دور 32 مكرر، والذي تتنافس فيه الفرق الخاسرة من الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا مع الفرق المتأهلة من الدور الأول في الكونفدرالية، ويؤهل هذا الدور إلى المجموعات.

جدول مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020-21 والقنوات الناقلة

فما هو موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية 2021 والقنوات الناقلة لها والأندية المتأهلة؟ الإجابة تجدها هنا...

ما هو موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية 2021؟

موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية هو يوم الإثنين 22 فبراير 2021، الموافق 10 رجب 1442 هجريًا، وستقام في مدينة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق مجريات القرعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الثانية ظهرًا بتوقيت المغرب.

ما هي الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية 2021؟

تأهل حامل اللقب نادي نهضة بركان دون خوض الملحق، والسبب في ذلك يعود في الأساس للدور الأول في دوري أبطال إفريقيا، فقد كان من المقرر أن يواجه الزمالك نادي غزالة التشادي، لكن الأخير اعتذر فتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في الأميرة السمراء مباشرةً، وودع النادي التشادي المغامرة الإفريقية هذا العام.

بذلك تحول 15 فريقًا من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية التي تأهل من دورها التمهيدي 16 فريقًا، فتقرر تأهل نهضة بركان دون خوض الملحق، حيث أنه الأعلى في تصنيف أندية الكاف.

تحدد المتأهلين إلى دور المجموعات باستثناء اثنين فقط لن يتم الكشف عنهما إلا بعد انقضاء القرعة، وذلك بعد أن تأجلت مباراة الإياب بين نادي بريميو دي أجوستو ونامونجو، وتحديد يوم 22 فبراير 2021 للعب مباراة الإياب بين النجم الساحلي ويونج بافالوس.

الفرق المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية 2021:

الفريق البلد نهضة بركان المغرب الرجاء المغرب إنيمبا نيجيريا بيراميدز مصر الصفاقسي تونس وفاق سطيف الجزائر شبيبة القبائل الجزائر أورلاندو بيراتس جنوب إفريقيا نكانا زامبيا ساليتاس بوركينا فاسو القطن الكاميرون الأهلي بنغازي ليبيا جاراف السنغال نابسا ستارز زامبيا

ما هي القنوات الناقلة لقرعة مجموعات الكونفدرالية 2021؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2021 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للكونفدرالية ، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول بعمل بث مباشر لقرعة مجموعات الكونفدرالية 2021 ، توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

ما هو موعد مباريات مجموعات الكونفدرالية 2021؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الفترة بين 10 مارس و28 أبريل 2021.