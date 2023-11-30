موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024 تصفيات دور الـ 16 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة تصفيات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 بنظامه الجديد، وما هي الفرق المشاركة وما هي القنوات الناقلة؟

تعد تصفيات دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال.

وسابقًا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.

لكن الآن وبعد استحداث بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تغيرت القاعدة شكلًا وموضوعًا وازدادت بها الإثارة بصورة كبيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، أما الأندية التي تأتي في الوصافة فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال في تصفيات ثمن النهائي.

وتتحدد هذه المباريات المثيرة بنظام القرعة، ومع لفظّ دور المجموعات لأنفاسه الأخيرة، نستعرض معًا موعد قرعة تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكل ما يتعلق بالأمر.

ما هو موعد قرعة تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد قرعة تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي، هو يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، في مقر الاتحاد الأوروبي في سويسرا.

وتنطلق القرعة في تمام الغاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع القرعة عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد بالقناة الإخبارية للشبكة القطرية.

كما ستقوم القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإذاعة القرعة كما هي العادة بالسنوات الماضية.

ويمكنك متابعة البث المباشر من موقع جول للقرعة، والذي يبدأ قبل انطلاقها بحوالي نصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة قرعة تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي beIN Sports الإخبارية

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ما هي الأندية المشاركة في تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2023؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من الدوري الأوروبي:

المجموعة الفريق الأولي لم يتحدد الثانية لم يتحدد الثالثة لم يتحدد الرابعة لم يتحدد الخامسة ليفربول السادسة لم يتحدد السابعة لم يتحدد الثامنة باير ليفركوزن

وستشارك الفرق الآتية في ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي:

المجموعة الفريق الأولي لم يتحدد الثانية لم يتحدد الثالثة لم يتحدد الرابعة لم يتحدد الخامسة لم يتحدد السادسة لم يتحدد السابعة لم يتحدد الثامنة لم يتحدد

ما هي الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا إلى تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تشارك في تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي أتت في المرتبة الثالثة رسميًا هي: