موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 دور الـ 16 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة الدوري الأوروبي 2022-23 بنظامه الجديد، وما هي الفرق المشاركة وما هي القنوات الناقلة؟

يُعد دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال.

الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تأهلت مباشرة إلى دور الـ16، وسيكتمل نصاب دور الـ 16، بثمانية فرق ستتأهل من الملحق.

ونستعرض معًا في التقرير التالي، موعد ونظام قرعة دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي، هو يوم الجمعة 24 فبراير 2023.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

تذاع القرعة عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد بالقناة الإخبارية للشبكة القطرية.

كما ستقوم القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإذاعة القرعة كما هي العادة بالسنوات الماضية.

ويمكنك متابعة البث المباشر من موقع جول للقرعة، والذي يبدأ قبل انطلاقها بحوالي نصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي beIN Sports الإخبارية

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ما هي الأندية المشاركة في دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من الدوري الأوروبي:

الفريق آرسنال فنربخشة ريال بيتيس سانت جيلويسي ريال سوسييداد فينورد فرايبورج فيرينتسفاروشي

ما هو نظام قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي 2022-23؟

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في دور الـ16، وكذلك لا يمكن أن يلتقي فريقان تصدرا مجموعتهما في دور المجموعات.

وستخوض الفرق متصدرة مجموعتها في دور المجموعات، مباريات الذهاب على أرضها في هذا الدور.

ما هو موعد مباريات دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2022-23؟

ستكون مباريات الذهاب يوم الخميس 9 مارس 2023، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخميس 16 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن تكون قرعة ربع ونصف النهائي يوم الجمعة 17 مارس 2023.