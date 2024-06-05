تعرف على موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة في النسخة الجديدة من البطولة ...

يقترب انطلاق النسخة الرابعة والخمسين من الدوري الأوروبي 2024-2025 وهي ثاني أهم وأقوى بطولة على مستوى الأندية في أوروبا.

النسخة الجديد تشهد وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أوروبا للأندية.

أتالانتا هو حامل اللقب في النسخة السابقة، عندما أنتزع البطولة من باير ليفركوزن الألماني في المباراة النهائية.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024-2025 لحساب الأدوار التمهيدية ودور المجموعات والقنوات الناقلة.

ما موعد الموسم الجديد من الدوري الأوروبي 2024-2025؟

ما موعد قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2024-2025؟

سيتم في البداية إجراء قرعة للدور التأهيلي الأول للتأهل إلى الدوري الأوروبي يوم 18 يونيو 2024، ثم قرعة الدور التأهيلي الثاني يوم 19 يونيو 2024 ثم الملحق التأهيلي الثالث يوم 22 يوليو 2024، ثم مرحلة الإقصائيات التأهيلية يوم 5 أغسطس 2024.

بعد ذلك تقام قرعة دور المجموعات الذي سيأتي بنظام الدوري وفقًا لـ 4 تصنيفات، يوم 29 أغسطس 2024.

الحدث الموعد قرعة الدور التأهيلي الأول للدوري الأوروبي 2024-2025 الثلاثاء 18 يونيو 2024 قرعة الدور التأهيلي الثاني للدوري الأوروبي 2024-2025 الأربعاء 19 يونيو 2024 قرعة الدور التأهيلي الثالث للدوري الأوروبي 2024-2025 الإثنين 22 يوليو 2024 قرعة الإقصائيات المؤهلة للدوري الأوروبي 2024-2025 الإثنين 5 أغسطس 2024 قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي 2024-2025 الخميس 29 أغسطس 2024

ما القنوات الناقلة لقرعة دور مجموعات الدوري الأوروربي 2024-2025؟

يتم إذاعة قرعة الأدوار المختلفة من منافسات بطولة الدوري الأوروربي عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور مجموعات الدوري الأوروربي 2024-2025 الخميس 29 أغسطس 2024 UEFA YouTube beIN Sports

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ما النظام الجديد للدوري الأوروربي 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة الدوري الأوروربي إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

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ما نظام المشاركة الجديد في بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025؟ وما هي الفرق المشاركة؟

النظام الجديد للدوري الأوروبي سيشهد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.

4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الخامس في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

ما نظام التأهل في الدوري الأوروبي الجديد 2024-2025؟

تتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا شريطة أن يخوض كل فريق أربعة مباريات على ملعبه وأربعه لقاءات خارج الديار، دون اللعب مع فريق أكثر من مره

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

ما هي الفرق المتأهلة للدوري الأوروبي 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إنجلترا ضمن كلً من مانشستر يونايتد وتوتنهام مقاعدهم، وفي إسبانيا تأهل حتى الآن أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، بجانب لاتسيو وروما من إيطاليا.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى الدوري الأوروربي 2024-2025 وتصنيفهم

أولمبياكوس مانشستر يونايتد توتنهام أتلتيك بيلباو ريال سوسييداد أينتراخت فرانكفورت هوفنهايم روما لاتسيو نيس ليون ألكمار بورتو أندرلخت هارتس لاسك لينز تي إس سي بيشكتاش - - - - - - - - - - - - - - - - - -

متى يبدأ دور مجموعات الدوري الأوروبي 2024-2025؟

تبدأ جولات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2024-2025 يوم 25 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم 30 يناير 2025، والمواعيد تأتي على النجو التالي:-