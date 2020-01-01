موعد قرعة الدوري الأوروبي 2020-21 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي 2020-21، الموعد والقنوات الناقلة وكيف تتابعها عبر الإنترنت، وما هي الفرق المتأهلة؟

فاز إشبيلية بالدوري الأوروبي للمرة السادسة عندما تغلب على إنتر في نهائي 2019-20.

لن يتمكن الفريق الإسباني من الدفاع عن لقبه ما لم يحتل المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وبالتالي يتراجع إلى الدوري الأوروبي 2020-21.

تتنافس مجموعة من الأندية ذات الأسماء الكبيرة مثل آرسنال وروما ونابولي للفوز بلقب بطل الدوري الأوروبي هذا الموسم، ولحق بهم ميلان بعد الفوز على ريو أفي بصعوبة في الملحق.

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وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تحتاج لمعرفته حول قرعة الدوري الأوروبي 2020، بما في ذلك متى وأين ستقام، والفرق التي ستشارك فيها والتصنيف والمزيد.

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ما هو موعد قرعة الدوري الأوروبي 2020-21؟

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2020-21 هو يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020.

وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون، سويسرا، بعد أن كان مقرر لها أن تقام في أثينا ، اليونان بسبب تدابير السلامة المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ستبدأ قرعة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي 2020-21؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع آرسنال دينامو زغرب غرناطة زوريا توتنهام سبارتا براج ميلان ليل روما سلافيا براج ألكامار نيس نابولي لودوجوريتس فينورد رييكا بنفيكا يونج بويز أيك أثينا دوندالك باير ليفركوزن النجم الأحمر مكابي تل أبيب سلوفان ليبيريتس فياريال رابيد فيينا رينجرز أنتفيرب سسكا موسكو ليستر سيتي مولدي ليخ بوزان براجا كاراباخ هوفنهايم سيفاسبور جينت باوك لاسك فولفسبرجر آيندهوفن ستاندرد لييج هابويل بير شيفع أومونيا سلتيك ريال سوسييداد كلوج صوفيا

تتألف قرعة الدوري الأوروبي من 48 فريقًا في المجموع.

يدخل ثمانية عشر فريقًا في مرحلة المجموعات، والفائزون الـ 21 في الدور التمهيدي (ثمانية من مسار الأبطال ، وثلاثة عشر من مسار الدوري الأوروبي) ، والخاسرون الستة في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا 2020-21 (أربعة من مسار الأبطال، اثنان من مسار الدوري)، والخاسرون الثلاثة من مسار الدوري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2020-21.

تم وضع آرسنال وتوتنهام وروما ونابولي في الوعاء 1، وتواجد ليستر سيتي في الوعاء 2.

يمكنك معرفة الفرق التي ستكون جزءًا من قرعة الدوري الأوروبي من الجدول أعلاه.

متى يبدأ الدوري الأوروبي 2020-21؟

ستبدأ مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2020-21 يوم الخميس 22 أكتوبر 2020.

سيكون هناك ما مجموعه ستة جولات في مرحلة المجموعات، على أن يكون اليوم الأخير من مباريات دور المجموعات يوم السبت 12 ديسمبر 2020.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-21؟

ستذاع قرعة الدوري الأوروبي على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وسيتم تخصيص القناة الإخبارية لهذا الغرض.

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة يمكن الوصول إليه من هنا .

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم جول أيضًا بنقل مجريات قرعة الدوري الأوروبي عن طريق خدمة البث المباشر.