قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة
ندى الشافعي
تحددت الكثير من الأسماء التي ستشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، والذي سيشهد تواجد فرق كبيرة مثل أرسنال ومانشستر يونايتد.
لن يشارك تشيلسي الفائز باللقب الموسم الماضي في المسابقة لتمكنه من تأمين مركزه في دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، كذلك لأن فوزه باللقب يعني مشاركته في ذات الأذنين.
وصيف الدوري الأوروبي 2018-19 آرسنال، احتل المركز الثاني في المنافسة للعام الثالث على التوالي بعد خسارته 4-1 أمام البلوز في المباراة النهائية في باكو، وهو أحد الفرق التي ستكون حاضرة في النسخة الحالية من المسابقة بعد فشله في تأمين مركز يضمن له المشاركة في البطولة الأهم في القارة العجوز.
روما وإشبيلية وبورتو إيضاً من بين العملاقة المنافسة في الدوري الأوروبي، ومع استعداد الفرق لمعرفة المجموعة التي سيشاركون فيها، يقدم لكم جول كل ما تريدون معرفته حول القرعة.
قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة
موعد قرعة الدوري الأوروبي 2019-20؟
سيتم إجراء القرعة لمرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي 2019-20 يوم الجمعة القادمة 30 أغسطس 2019ميلاديًا، الموافق 29 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات السحب في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة.
سيعقد الحفل في موناكو في منتدى غريمالدي، الذي أصبح مكانًا تقليديًا لسحوبات وأحداث الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
موعد قرعة الدوري الأوروبي 2019-2020:
|الحدث
|الموعد
|قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي
|الجمعة 30 أغسطس 2019،
29 ذو الحجة 1440،
14:00 مصر، 15:00 السعودية
ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل للقرعة، ومن المقرر إذاعة المباراة على القناة الإخبارية.
القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي:
|الحدث
|القنوات الناقلة
|قرعة مجموعات الدوري الأوروبي
|beIN SPORTS NEWS
يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية مجريات القرعة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها، وسيغطي جول أيضًا السحب فور حدوثه على مدونتنا المباشرة، حيث سيوفر لك جميع الأخبار والمواعيد وردود الفعل.
متابعة قرعة الدوري الأوروبي عن طريق الإنترنت:
|الحدث
|التغطية المباشرة عبر جول
|قرعة مجموعات الدوري الأوروبي
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ما هي الأندية المتأهلة للدوري الأوروبي 2019-20؟
ستشمل قرعة مرحلة المجموعات 48 فريقًا ، سيتم تقسيمهم إلى 12 مجموعة من أربعة فرق.
يتأهل الفائزون بالمركز الثاني والوصيف إلى دور الـ 32 ، حيث ينضم إليهم ثمانية فرق أنهت في المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
تصنف الفرق في أربعة أوعية بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
|التصنيف الأول
|التصنيف الثاني
|التصنيف الثالث
|التصنيف الرابع
|خيتافي
|فولفسبورج
|بشكتاش
|الخاسر من ملحق دوري الأبطال
|إشبيلية
|رين
|فولفسبيرجر
|الخاسر من ملحق دوري الأبطال
|آرسنال
|سانت إتيان
|لوجانو
|بورتو
|مانشستر يونايتد
|سسكا موسكو
|الخاسر من ملحق دوري الأبطال
|دينامو كييف
|لاتسيو
|سبورتنج لشبونة
|الخاسر من ملحق دوري الأبطال
|اسطنبول باشاكشهير
|روما
|أوليكساندريا
|الخاسر من ملحق دوري الأبطال
|بازل
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|ستاندارد لييج
|الخاسر من ملحق دوري الأبطال
أمثال أرسنال ، روما ، بورتو ، إشبيلية ، مانشستر يونايتد ، دينامو كييف ، بشيكتاش ، بازل ، سبورتنج لشبونة وسسكا موسكو ، كلها في الوعاء الأول.
سيتم وضع فولفسبورج ولاتسيو في القرعة 1 أو 2 ، بينما يحتل بوروسيا مونشنغلادباخ الوعاء الثاني.
سيتم وضع سانت إتيان و خيتافي في وعاء 2 أو 3، في حين سيتم وضع ستاندار دو لييج في وعاء 1 أو 2 أو 3.
مع تبقي العديد من المباريات المؤهلة للمسابقتين الأوروبيتين للأندية، هناك الكثير من الأماكن لاتزال فارغة في الأوعية.
ما هي طريقة إجراء قرعة الدوري الأوروبي؟
يتم سحب الفرق من كل وعاء تباعًا وتوضع في مجموعات من أ إلى ل، ولا يمكن ضم فرق من نفس البلد في نفس المجموعة، ففي حالة خروج سبورتنج أولاً ووضعه في المجموعة الأولى على سبيل المثال، لا يمكن أن يدخل بورتو في نفس المجموعة.
يتم تحديد النقاط 2 و 3 و 4 من قبل احصائيات الأتحاد الأوربي للأندية، الذي يصنف أدائهم الأوروبي على مدى السنوات الخمس الماضية.
متى تبدأ مباريات مرحلة المجموعات في دوري أوروبا؟
تنطلق مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لموسم 2019-20 في 19 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 محرم 1441 هجريًا، وسيخوض كل فريق في دور المجموعات لمدة ستة مباريات، حيث تتقابل الفرق بعضها البعض ذهاباً وعودة.
موعد الجولة السادسة - الجولة الأخيرة من مباريات المجموعات سيكون 12 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 15 ربيع الآخر 1441 هجريًا.