كارباخال يكشف عن موعد عودته ورسالة من سيميوني لن ينساها!

كارباخال يسعى للعودة في هذا الموعد...

يواصل داني كارباخال، لاعب ريال مدريد، تعافيه من إصابته القوية في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها أمام فياريال، في الدوري الإسباني مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وبناء على تلك الإصابة القوية فإن موسم كارباخال، مع ريال مدريد، قد انتهى إلا أن المدافع الإسباني، كشف أنه يطمح للعودة في وقت أسرع مما هو مخطط له، كما يرى أن تلك الضربة قد تساعده للاستمرار فترة أطول في الملاعب.

وقال كارباخال، في مقابلة مع مجلة "Esquire": "عندما تعرضت للإصابة شعرت وأن ركبتي، قد تدمرت بصراحة كانت إصابة خطيرة ولكنها جزء من عملي، عليّ أن أوجهها بكل حماس، هذا مجرد تعثر بسيط".

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وتابع: "سأغيب لعدة أشهر، ولكن هذا من الممكن أن يكون أمرًا جيدًا بالنسبة لي؛ ألا أعاني من ضغط المباريات والسفر وخوض مباراة كل ثلاثة أيام، من يدري ربما هذا يزيد من مسيرتي لسنوات".

وأضاف: "في بداية يونيو القادم مع انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، سيكون قد مضى نحو ثمانية أشهر على عمليتي الجراحية، سنرى حينها كيف سيكون حال ركبتي، لقد حددت هدفي هو المشاركة في تلك البطولة، لذا مع اقتراب موعدها سنرى إذا ممكنًا ام لا".

وكشف كارباخال، عن رسالة دعم وصلت له لم يكن يتوقعها بعد إصابته: "وصلتني رسالة فاجأتني وجعلتنا سعيدًا، كانت من دييجو سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد)، إنه شخص يحب كرة القدم وأنا معجب به كثيرًا، بغض النظر عن التنافس بين فرقنا، لكننا نتشارك في متابعة هذه الرياضة بمشاعر كبيرة، أتذكر رسالته لقد كانت لحظة خاصة جدًا".