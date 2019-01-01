موعد مباراة النصر ضد الهلال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد ديربي الرياض فى الجولة الثامنة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

عمر خليل

سجل النصر عودته مجددًا إلى سكة الانتصارات، وذلك بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم للغاية على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين من توقيع عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر كان قد قاسى مرحلة من التخبط في الأسابيع الأخيرة، بدأت بالهزيمة من السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا وانتهاء الحلم الآسيوي مع تلك الخسارة، ثم امتد التخبط ليصل إلى الدوري المحلي، وذلك بعدما عجز النصر عن تحقيق الانتصارات في آخر 3 مباريات، بتحقيقه لتعادلين سلبيين أمام الشباب والأهلي وهزيمة من مفاجئة من الحزم بهدف نظيف.

هذه النتائج السلبية وضعت مستقبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا على المحك، غير أن الانتصار الذي حُقق على الرائد ورغم الأداء الذي عليه عديد من علامات الاستفهام، فقد يكون بمثابة العودة إلى الطريق الصحيح ويُعطي للإدارة الثقة في مدربها الذي حقق معهم لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

فيديو - الرائد يهين النصر والأخير يخرج بفوز صعب

ولكن جدول ترتيب مباريات العالمي هذا الموسم لم يكن رحيمًا بهم، إذ وضع النصر في مواجهة الهلال في الجولة الثامنة والمقبلة، في مباراة من المقرر أن تجمع بينهما على ملعب جامعة الملك عبد العزيز في الرياض يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ ميلاديًا، الموافق ٢٨ صفر ١٤٤١ هجريًا.

الهلال بدوره يسعى إلى الابتعاد بصدارته عن أي منافسة محتملة، الزعيم يدخل الديربي وهو في المركز الأول برصيد ١٩ نقطة وبفارق ٤ نقاط عن أقرب الملاحقين، الأهلي، فيما الانتصار الذي حققه النصر على الرائد قد رفع رصيده إلى النقطة ١١ مع استمرار وجود مباراة مؤجلة لكتيبة روي فيتوريا، مما يُزيد من قيمة واشتعال ديربي الرياض أكثر وأكثر.

موعد مباراة الهلال ضد النصر والقنوات الناقلة

الهلال يعزز صدارته بثلاثية استعراضية أمام ضمك

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الهلال - النصر ملعب جامعة الملك عبد العزيز الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩،

٢٨ صفر ١٤٤١،

١٨:٥٥ بتوقيت مصر

١٩:٥٥ بتوقيت السعودية لم يحدد KSA SPORTS

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا توجد غيابات في صفوف الزعيم بسبب الإصابة أو الإيقاف ، وسيكون الموج الأزرق في كامل جاهزيته في مباراته أمام النصر.

⚽#الهلال يلاقي "أوراوا ريد دايموند الياباني" في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 pic.twitter.com/B7HlsTjigl — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 23, 2019

سيبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بنفس طريقته وأسلوب لعبه منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه ياسر الشهراني، على البليهي، جانج هيون سون، محمد البريك، وسيدفع بكنو وسلمان الفرج، في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

سيستمرغياب الدولي أحمد موسي عن صفوف الفريق بسبب الإصابة، بالإضافة للمهاجم عبد الفتاح آدم المنتقل حديثًا للنصر لتجدد إصابته، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي بداعي الإيقاف أو الإصابة في اللقاء ضد الرائد.

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صـور من تدريبات #العالمي اليوم الاربعاء pic.twitter.com/eHbsWLUXRM — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 23, 2019

سيدفع البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر، بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد علي المغربي عبد الرزاق حمد الله في الأمام.

التشكيل | 4-2-3-1