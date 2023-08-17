موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022-2023، قوائم المرشحين والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022-2023، الموعد والقنوات الناقلة، القوائم النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أوروبا وبقية الفئات

يقيم الاتحاد الأوروبي في كل عام حفل الجوئز الخاصة به للاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات في أواخر أغسطس، وذلك بالتزامن مع سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.

في عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط وعودته بعد فترة طويلة، أقيم حفل توزيع جوائز اللاعبين في سويسرا في أكتوبر.

أما في الموسم الماضي، فعادت الأمور لما كانت عليه وتم منح الجائزة لكريم بنزيما، نجم ريال مدريد، في حفل القرعة بنهاية أغسطس الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس 17 أغسطس القائمة المصغرة للمرشحين لجوائزه والتي نستعرضها في التقرير الآتي:

ما هي جوائز الأفضل في أوروبا؟

جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا هي جائزة سنوية تمنح منذ عام 2011 من قبل الأتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم يلعب في قارة أوروبا، وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني حين ذاك هو من أنشأ هذه الجائزة بعد دمج جائزة الاتحاد الأوروبي مع جائزة الكرة الذهبية وكانت تمنحها مجلة فرانس فوتبول تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.

حيث كانت تسمى من قبل بجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجائزة للاعب الذي قدم أداءاً استثنائياً في الموسم الكروي بداخل القارة العجوز، وكانت بدايتها منذ عام 2005 وحتى موسم 2009-10 عندما فاز إنتر ميلان بجميع الجوائز المتاحة في هذا الموسم قبل أن يتم إيقافها وأنشاء الجائزة الجديدة لليويفا، ويتم الإعلان عن الفائزين سنوياً في شهر أغسطس من كل عام في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا.

وهي جائزة خاصة بأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا للرجال فقط وينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الجائزة تعطى لأفضل لاعب عن الموسم كاملاً بغض النظر عن جنسيته، شريطه أن يلعب لإحدى أندية كرة القدم المشاركة في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي، ويتم الحكم على اللاعبين من خلال النظر إلى مستوياتهم مع أنديتهم في البطولات القارية والمحلية وأضاً مع منتخابتهم الوطنية، وظل الوضع كما هو عليه حتى عام 2013 عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إضافة جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022-2023؟

موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا هو يوم الخميس 31 أغسطس 2023 في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

ويقام هذا العام في قاعة المؤتمرات جريمالدي في موناكو.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022؟

تذاع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على قناة بي إن سبورتس، كما تذاع أيضًا جميع الفعاليات الخاصة بالويفا، وعلى رأسها حفل جوائز الأفضل

الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2022-2023 الخميس 31 أغسطس 2023

19:00 السعودية ومصر beIN Sports News موناكو

ما هي فئات جوائز الأفضل في أوروبا 2022-2023؟

كانت في البداية تقتصر جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا فقط، قبل أن يتم إضافة أفضل لاعبة في أوروبا منذ موسم 2012-13، واليوم أصبحت فئات الجوائز أكثر.

الفئة أفضل لاعب في أوروبا أفضل لاعبه في أوروبا أفضل مدرب فرق رجال في أوروبا أفضل مدرب / مدربة فريق سيدات في أوروبا أفضل حارس مرمى أفضل مدافع أفضل لاعب وسط أفضل مهاجم أفضل حارسة مرمى أفضل مدافعة أفضل لاعبة وسط أفضل مهاجمة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022-2023

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022 تتكون من الثلاثي إرلينح هالاند وليونيل ميسي وكيفن دي بروينه.

اللاعب الفريق المنتخب إرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج ليونيل ميسي إنتر ميامي / باريس سان جيرمان الأرجنتين كيفن دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا

ترتيب اللاعبين في قائمة الأفضل في أوروبا 2022-2023

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب عدد النقاط 4 إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي (برشلونة) / ألمانيا 129 نقطة 5 رودري مانشستر سيتي / إسبانيا 110 نقطة 6 كيليان مبابي باريس سان جيرمان / فرنسا 88 نقطة 7 لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا 33 نقطة 8 مارسيلو بروزوفيتش إنتر (النصر) / كرواتيا 20 نقطة 9 ديكلان رايس وست هام (آرسنال) / إنجلترا 14 نقطة 10 أليكسيس ماكاليستر برايتون (ليفربول) / الأرجنتين 12 نقطة 11 خيسوس نافاس إشبيلية / إسبانيا 6 نقاط

الفائزون بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل:

موسم اللاعب الفريق / المنتخب 2010-11 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2011-12 أندريس إنييستا برشلونة / إسبانيا 2012-13 فرانك ريبيري بايرن ميونخ / فرنسا 2013-14 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2014-15 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2015-16 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2016-17 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2017-18 لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا 2018-19 فيرجيل فان دايك ليفربول / هولندا 2019-20 روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ / بولندا 2020-21 جورجينيو تشيلسي / إيطاليا 2021-22 كريم بنزيما ريال مدريد / فرنسا

جائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2022-2023

لم يتم الإعلان بعد عن المرشحات للجائزة

الفائزات بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا من قبل:

الموسم اللاعبة الفريق / المنتخب 2012-13 نادين آنجرير فرانكفورت / ألمانيا 2013-14 نادين كيسلر فولفسبورج / ألمانيا 2014-15 سيليا شاشيتش فرانكفورت / ألمانيا 2015-16 آدا هيغربرج ليون / النرويج 2016-17 ليكه مارتينس برشلونة / هولندا 2017-18 بيرنيلي هاردر فولفسبورج / الدنمارك 2018-19 لوسي برونز ليون / الولايات المتحدة 2019-20 بيرنيلي هاردر فولفسبورج / الدنمارك 2020-21 أليكسيا بوتياس برشلونة / إسبانيا 2021-22 أليكسيا بوتياس برشلونة / إسبانيا

جائزة أفضل مدرب في أوروبا 2022-2023

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022-2023 تتكون من الثلاثي بيب جوارديولا وسيمون إنزاجي ولوتشيانو سباليتي.

المدرب الفريق / المنتخب الجنسية بيب جوارديولا مانشستر سيتي إسبانيا سيمون إنزاجي إنتر إيطاليا لوتشيانو سباليتي نابولي إيطاليا

ترتيب المدربين في قائمة الأفضل في أوروبا 2022-2023

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الترتيب المدرب الفريق عدد النقاط 4 روبرتو دي زيربي برايتون 70 نقطة 5 ميكيل أرتيتا آرسنال 67 نقطة 6 زلاتكو داليتش كرواتيا 49 نقطة 7 خوسيه لويس مينديليبار إشبيلية 28 نقطة 8 ديدييه ديشان فرنسا 26 نقطة 9 ديفيد مويس وست هام 22 نقطة 10 فرانك هاليس لانس 11 نقطة

جائزة أفضل مدربة في أوروبا 2022-2023

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد

جائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد

جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد.

جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد.

جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

لم يتم الإعلان عن المرشحين بعد.